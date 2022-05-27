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Український пес-сапер Патрон отримав суперпрестижну премію на Каннському фестивалі

27 травня 2022, 21:15

Патрону вручили премію Дистанційно. Але в українському МВС аж ніяк не виключають, що після перемоги України у війні з РФ пес-сапер може відвідати Канни.

Патрон
Пес-сапер Патрон / колаж УНІАН / facebook.com/ukrainefilmagency

Вже легендарний український пес-сапер Патрон отримав найпрестижнішу у світі кінопремію, якою нагороджують собак. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з текстом, 27 травня, в рамках Каннського фестивалю Патрону була присуджена премія "Пальмовий пес".

"А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, журі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік гідний "пальмового" статусу", - повідомили в МВС.

Патрону вручили премію дистанційно. Але в МВС не виключають, що після перемоги України пес-сапер може відвідати Канни і навіть провести там автограф-сесію для своїх фанатів.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку. Під час зустрічі з ним гарант нагородив українських саперів, серед яких був пес Патрон.

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за власну свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - сказав український лідер.

До того, головред спеціально переказував історію пса Патрона, який допомагає українським саперам розмінувати території і вже став улюбленцем Мережі.

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Автор: Єгор Бунін
Каннський кінофестиваль новини шоу бізнесу
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