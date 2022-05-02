Медсестра з Лисичанська, яка через вибух міни втратила обидві ноги, вийшла заміж у Львові

Медсестра з Лисичанська, яка через міну втратила обидві ноги, вийшла заміж у Львові/ Скрін з відео

У Львові в лікарняній палаті відбулося весілля 23-річної медсестри з Лисичанська Оксани з її коханим. Дівчина через вибух міни втратила обидві ноги і пальці на лівій руці й зараз продовжує лікування та готується до протезування.

Оксана з Віктором разом уже 6 років, проте одружитися вирішили лише зараз. Хоча вони вже разом виховують двох дітей. Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню. Торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування – в палаті нашого Центру хірургії", – йдеться у повідомленні.

Перший танець наречених розчулив усіх присутніх до сліз – Віктор кружляв з Оксаною, тримаючи її на руках.

Трагедія з дівчиною трапилася 27 березня. Одного разу вона зі своїм коханим поверталася додому, ішла попереду і коли помітила небезпеку – обернулася, щоб попередити про неї коханого. Та вже за секунду пролунав вибух. Віктор дивом не постраждав, а Оксана втратила обидві ноги та чотири пальці лівої руки.

Першу допомогу дівчині надали в лікарні Лисичанська. Там їй провели одразу чотири операції. Після цього Оксану перевели до медзакладу в Дніпрі, а тиждень тому перевезли до Львова. Попереду в дівчини ще реабілітація і протезування.

Раніше повідомлялося, що захиснику України Володимиру Гордієнку дивом вдалося вижити після важкого поранення. Хлопець з кулею в серці ішов дві доби, поки добрався до найближчого села, з якого його переправили до лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти вивозять з Маріуполя тіла вбитих ними українців вантажівками, якими привозять гуманітарну допомогу. Загарбники дістають мертвих людей з-під завалів будинків, які були зруйновані внаслідок обстрілів російськими військовими.

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