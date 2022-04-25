З кімнатної собачки до бойового пса-сапера: неймовірна історія Собаки Патрона

Пес Патрон / ДСНС України

Вже легендарний пес-сапер Патрон продовжує невпинно працювати в ході розмінування українських земель, звільнених від російських окупантів. Про це повідомляє портал ТСН.

Патрон - як справжня пошукова собака обнюхує кожен клаптик землі. Хоча він спочатку зовсім не службовий пес. Керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв два роки тому його подарував своєму синові. Але з першого ж дня широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну він живе разом з саперами.

Патрон працює головним чином навколо розбитої російської техніки і в замінованих полях. Решта бойових навичок Патрона сапери не розкривають. Лише зазначають, що на пошуки гранат-розтяжок у лісах пса поки не пускають, бо це дуже небезпечно.

"Давай назвемо "куля", я кажу, що якось не звучить. Син ще думав пів дня і каже, що давай назвемо Патрон [...].Важко працювати, тому що багато різних запахів, особливо коли згоріла техніка, різні порохи, всі пальників, він починає чхати, а коли працюємо на протитанкових мінах він розуміє, що десь має бути щось закопане, його потрібно знайти і як знаходить він подає сигнал", – розповідає керівник групи піротехнічних робіт Управління ДСНС по Чернігівській області Михайло Ільєв.

Чернігівські сапери зараз працюють по суті нон-стоп і Патрон теж не відстає.

"Розуміє, що якщо він правильно робить і багато працює, він буде заохочений твердим сиром, він чекає. Улюблена смакота це", - додає чоловік.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові не дозволили зенітно-ракетному комплексу окупантів "Тор М1" доїхати до місця призначення.

Сапери підірвали російську ворожу техніку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати, куди повинен був – якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать",- зазначили в Генштабі.

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