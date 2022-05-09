Зеленський нагородив Патрона медаллю і познайомив знаменитого пса-сапера з Трюдо / скріншот

Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку. Під час зустрічі з ним гарант нагородив українських саперів, серед яких був пес Патрон.

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за власну свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - написав глава держави в Telegram.

У присутності Трюдо Зеленський нагородив українських саперів, які оволоділи канадськими технологіями розмінування. Серед них на фотографіях можна помітити і знаменитого пса Патрона.

Пес Патрон отримав медаль" за віддану службу", а його господар, сапер ДСНС Михайло Ільєв отримав нагороду"За мужність III ступеня".

Нагадаємо, джек-рассел-тер'єр Патрон - талісман чернігівських піротехніків, разом із ними розмінує деокуповані території.

Оскільки у нього невелика вага, він може безпечно пересуватися по різних маршрутах, адже міни реагують на більшу вагу.

Раніше Главред розповідав історію пса Патрона, який допомагає українським саперам розмінувати території і вже став улюбленцем мережі.

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