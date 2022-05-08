"Йому сниться мирне небо": українців розчулив пес-сапер Патрон, який заснув на брифінгу – фото

Українців розчулив пес-сапер Патрон, який заснув на брифінгу/ Instagram patron_dsns

Улюбленець мережі пес-сапер Патрон заснув на брифінгу Держслужби з надзвичайних ситуацій, поклавши голову на стіл. Курйоз одразу помітили користувачі в інтернеті і відреагували на нього.

Фото сплячого Патрона швидко розлетілося в мережі. Користувачі констатували, що пес заснув дуже мило, і почали казати, що він, очевидно, втомлюється на нелегкій роботі.

Дехто з користувачів припустив, що Патрону можливо сниться мирне небо. Інші писали, що нічого смішного у цьому немає, адже песик явно втомлюється на роботі і просто заморився. Один з користувачів пожартував, що пес заснув, бо йому не дали слова під час брифінгу.

Також користувачі лишали під фото наступні коментарі:

"Те відчуття коли, собачка популярніша не просто ніж я, а за все моє село",

"Він також задовбався",

"Заморився маленький".

Варто зазначити, що це вже не вперше Патрон ось так засинає під час брифінгів ДСНС.

Пес-сапер Патрон заснув під час брифінгу/ Скрін з відео

Пес Патрон допомагає українським саперам знаходити вибухонебезпечні предмети, зокрема міни. Так як у нього невелика вага, він може безпечно пересуватися різними маршрутами, адже міни реагують на більшу вагу.

Раніше Главред розповідав історію пса Патрона, який допомагає українським саперам розміновувати території і вже став улюбленцем мережі.

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