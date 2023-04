'Український музикант на обкладинці': Юлія Саніна прикрасила собою британський The Times

Солістка The Hardkiss вже в травні вийде на сцену Євробачення-2023 в якості ведучої - про це і багато іншого вона розповіла іменитому виданню.

Юлія Саніна з The Hardkiss потрапила на обкладинку The Times / instagram.com/the_hardkiss

Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна була обрана ведучою для музичного конкурсу Евробачення-2023, яке зовсім скоро пройде в Ліверпулі. В рамках підготовки до серйозного заходу співачка вдосконалює свою англійську, осягає ази успішного "шоуменства" і не тільки.

Нещодавно Саніна знялася для обкладинки відомого британського видання The Times. Історичним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому артистка постала з яскравим макіяжем і в сукні, посипаній стразами.

Втім, Юлія не тільки підтвердила теорію про красу українських жінок, але нагадала всьому світу зі сторінок авторитетної газети про те, що в Україні все ще йде війна, що українці все ще борються за свою свободу, і кожен вітчизняний артист тепер виконує ще й важливу дипломатичну місію, особливо якщо виступає за кордоном.

"Український музикант на обкладинці легендарного The Times.Розгорнуте інтерв‘ю про The Hardkiss, Євробачення, життя. Та найголовніше - мені дали можливість озвучити важливі меседжі: культура і спорт не можуть бути "поза війною і політикою" і чому злочинцям не місце на Євробаченні", - зробила короткий анонс свого інтерв'ю для The Times Юлія Саніна.

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.

