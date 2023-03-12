Букмекери опустили Україну: на Євробаченні 2023 різко змінили фаворита - вона всім відома

У травні 2023 року в Ліверпулі відбудеться довгоочікуваний міжнародний пісенний конкурс Євробачення. За останні кілька місяців, на думку букмекерів, Україна залишалася незмінним лідером.
Тепер шанси на перемогу різко впали. Група TVORCHI опинилася на третьому місці в рейтингу букмекерів.
Після того як стало відомо, що співачка Loreen знову виступить на Євробаченні, вона різко піднялася на перше місце в рейтингу.
Переможниця Євробачення представила свій хіт Tattoo, букмекери дають їй 38% на перемогу.
На другому місці зі значним відривом (14%) епатажний фін Käärijä з дивакуватим Cha Cha Cha, українці TVORCHI зі "сталевим серцем" (Heart of Steel) на третьому місці рейтингу з 13%.
Хто може виграти Євробачення 2023
- Швеція, Loreen, Tattoo
- Käärijä, Cha Cha Cha
- Україна, TVORCHI,"Heart of Steel"
Пісня Loreen, Tattoo для Євробачення
Коли пройде Євробачення 2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena.
13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.
Що говорять група TVORCHI про участь в Євробаченні
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