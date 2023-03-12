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Букмекери опустили Україну: на Євробаченні 2023 різко змінили фаворита - вона всім відома

12 березня 2023, 16:58
У Євробачення 2023 тепер новий фаворит. Яка пісня з великим відривом претендує на перемогу.
Євробачення 2023
Євробачення 2023 / ВВС, скріншот

У травні 2023 року в Ліверпулі відбудеться довгоочікуваний міжнародний пісенний конкурс Євробачення. За останні кілька місяців, на думку букмекерів, Україна залишалася незмінним лідером.

Тепер шанси на перемогу різко впали. Група TVORCHI опинилася на третьому місці в рейтингу букмекерів.

Після того як стало відомо, що співачка Loreen знову виступить на Євробаченні, вона різко піднялася на перше місце в рейтингу.

відео дня

Переможниця Євробачення представила свій хіт Tattoo, букмекери дають їй 38% на перемогу.

На другому місці зі значним відривом (14%) епатажний фін Käärijä з дивакуватим Cha Cha Cha, українці TVORCHI зі "сталевим серцем" (Heart of Steel) на третьому місці рейтингу з 13%.

Хто може виграти Євробачення 2023
Хто може виграти Євробачення 2023 / eurovisionworld.com

Хто може виграти Євробачення 2023

  • Швеція, Loreen, Tattoo
  • Käärijä, Cha Cha Cha
  • Україна, TVORCHI,"Heart of Steel"

Пісня Loreen, Tattoo для Євробачення

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.

Що говорять група TVORCHI про участь в Євробаченні

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