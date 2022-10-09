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Українські солдати - супермени: легендарна співачка Шер звернулася до українців

9 жовтня 2022, 13:38

Легендарна американська співачка Шер присвятила українцям зворушливий пост в соцмережах, в якому назвала їх сильними, сміливими і стійкими.

Шер, Україна
Легендарна співачка Шер звернулася до українців / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Легендарна американська співачка Шер (Шерілін Саркісян-Оллмен) присвятила українцям зворушливий пост на своїй сторінці в Twitter.

Виконавиця назвала українців сильними, сміливими і стійкими. Також зірка зазначила, що щодня стежить за новинами з України і вірить, що українці зможуть повернути всі тимчасово окуповані РФ території.

Менше ніж за добу під твитом зібралося близько 16,1 тисячі лайків і 1,6 тисячі ретвітів.

"Молитви за українців. Я читаю новини кожен день, сподіваючись, що вони повернуть свою землю. Вони повертають свою землю. Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися, танцювали. Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі, стійкі. Солдати - супермени", – написала Шер.

Наприкінці постату вона також додав: "Давид вбиває Голіафа" (відсилання до легендарної біблійної історії, в якій Єврейський пастух Давид переміг свого супротивника – филистимлянського велетня Голіафа.

Нагадаємо, раніше Шер заявляла, що готова прийняти у себе вдома кілька українських сімей, які змушені були покинути Україну через російське вторгнення.

До того легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Інші новини:

Шер війна Росії та України
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