Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

Анна Ярославська
18 травня 2026, 09:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти вперше з початку повномасштабної війни завдали удару по Ужгороду. Ймовірно, атаки триватимуть.
Орбан, Путін, дрони
Зміна влади в Угорщині відкрила шлях для російських ударів по Закарпаттю / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Про що пише The Times:

  • Відносини Орбана з Кремлем слугували негласним захистом для Закарпаття
  • Петер Мадьяр викликав російського посла "на килим" через атаку на Ужгород
  • Лідери України та Угорщини готують переговори

Армія РФ, ймовірно, продовжуватиме завдавати ударів по Закарпаттю, де проживає більшість етнічних угорців України. Причина в тому, що друг російського диктатора Путіна Віктор Орбан, який називав себе захисником регіону перед Кремлем, більше не є прем'єр-міністром Угорщини.

Як пише The Times, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Закарпаття уникло більшої частини ракетних і дронових атак.

відео дня

В останні місяці цей регіон опинився втягнутим у досить запеклу виборчу кампанію, оскільки колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагнув використати як зброю угорську етнічну меншину регіону у своїй спробі переобратися на п'ятий термін.

Війна в Україні стала центральною темою кампанії Орбана, оскільки він прагнув переконати угорців у регіоні, які мали право голосу, що голосування за його суперника Петера Мадяра — це голосування за війну, а не за мир.

12 квітня Мадяр здобув переконливу перемогу над Орбаном і був приведений до присяги 9 травня. Це сталося якраз під час триденного перемир’я між Україною та Росією. Щойно перемир’я закінчилося, Росія розпочала масовану атаку, вперше завдавши удару по Ужгороду, а також по інших менших містах Закарпаття.

"Я була в шоці від того, що нас атакували. Це завжди було мирне місце, найспокійніше в усій країні. Тепер війна наближається до нас, і в Україні немає безпечного місця", — сказала місцева мешканка Тетяна.

"Віддалене географічне положення Закарпаття, розташованого ближче до Берліна, ніж до лінії фронту на Донбасі, завжди робило його малоймовірною ціллю для Росії. Але багато хто з приблизно 100 тисяч угорців, що проживають тут, вважають, що вони, принаймні, неофіційно захищені тісними відносинами Орбана з Росією та його самопроголошеним статусом захисника угорців за межами кордонів своєї країни", — пише видання.

Підтримка Орбана завжди була високою серед етнічних угорців за кордоном, зокрема у Словаччині, Румунії та Сербії, а також в Україні. З моменту свого обрання у 2010 році Орбан видав понад мільйон паспортів цим громадам, дозволивши їм голосувати за нього, одночасно виділяючи мільйони євро з грошей платників податків на освіту угорською мовою, а також на пенсії та культурні центри.

На пресконференції в Будапешті після свого першого повноцінного засідання кабінету міністрів Мадяр засудив удар по Закарпаттю.

"Угорський уряд глибоко засуджує російський удар по Закарпаттю, де проживають угорські громади", — сказав він.

Російського посла викличуть для надання свідчень, коли "Володимир Путін планує покласти край цій кривавій війні, яку він розпочав понад чотири роки тому".

Зеленський назвав заяву Мадьяра "важливим посланням".

Очікується, що Мадьяр і Зеленський зустрінуться на початку наступного місяця в Береговому, щоб обговорити питання прав угорської меншини, зокрема, мовні питання та питання освіти.

Петер Мадяр
Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Атака дронів на Ужгород 13 травня

13 травня в Ужгороді пролунали вибухи. Місто вперше з початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, один із дронів-камікадзе влучив у об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Як стверджував Глагола, ще один удар зафіксували в мікрорайоні Табла.

Після завершення дронної загрози міський голова Богдан Андрєєв прокоментував наслідки ворожої атаки. Він заявив, що вперше з початку повномасштабної війни Ужгород зазнав атаки ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Повітряні атаки РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

В ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

РФ готує новий сценарій ударів по Україні — ISW

Країна-агресор Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Важливим моментом є те, що вироблені в Росії ракети досі містять значну кількість західних компонентів, попри діючі санкції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни

"Послаблення санкцій принесе користь російському виробництву крилатих і балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО та збільшити ймовірність успішних уражень", — йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

Так, ГУР отримало супутникові знімки та російські документи, в яких викладені плани ударів по приблизно 20 політичних і військових об’єктах, які часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

"Кремль погрожував завдати ударів по центрах ухвалення рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Перемоги в Москві 9 травня. Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню", — зазначили в ISW.

Інші новини:

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Закарпатье Ужгород Володимир Путін Віктор Орбан новини України новини Закарпаття новини Ужгорода Петер Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

11:52Україна
"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:53Світ
На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Останні новини

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

11:57

Які прилади "таємно" збільшують рахунки за світло: їх використовують майже щодняВідео

11:52

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомбаВідео

10:53

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

10:53

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
10:51

Листя жовтіє, а коріння гниє: найгірші місця для посадки перцю

10:37

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:33

Знають далеко не всі: що таке "вальяжний" та як перекласти на українську

10:26

Пєсков назвав несподіваний спосіб розпочати діалог із Росією

Реклама
09:59

У паніці через атаку дронів на Москву: в ISW вказали на вразливе місце РФ

09:55

"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026Відео

09:17

Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

09:13

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

09:05

"Це щось нове": РФ "Шахедом" атакувала торгове судно Китаю у водах України - деталі

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:00

Політолог про повернення "Укргазбанком" мільярда гривень: коли у боржників забирають можливість не платити, вони йдуть в інформаційну війну

08:42

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:31

Немає "хороших росіян" і "поганих": Портников - про те, на що перетворилася РФПогляд

07:25

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є пораненіФото

Реклама
06:57

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є пораненіФото

05:31

У СРСР боролися з "домашнім стриптизом": чому ходьбу босоніж вважали непристойною

05:16

Чим митися, щоб змити з себе негатив: простий лайфхакВідео

04:40

Орхідеї будуть квітнути цілий рік: "лінивий" лайфхак для примхливих квітів

04:11

Як палець, на якому носять кільце, впливає на життя - мольфар здивував відповіддюВідео

03:38

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

02:00

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

00:14

Чим Україна гахнула по Московській області: деталі від Генштабу

17 травня, неділя
23:20

Замість стимуляторів росту: як безкоштовно приготувати ефективне зелене добривоВідео

22:37

Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

22:27

Леонід Невзлін: Чому санкції Заходу не зупинили виробництво ракет у РФПогляд

21:44

Дорогу перейшли з порожнім відром - священник розповів, чи буде нещастяВідео

20:46

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

19:54

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:23

Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

19:21

Хто розумніший — любителі котів чи собак: дослідження поклало край суперечціВідео

19:14

Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталіФото

18:45

Слово "мямлити" є грубою помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:25

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

17:39

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправдіВідео

Реклама
17:35

Великі грона смородини без втрат: садівник розповів, чим підживити кущі у травніВідео

17:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

17:20

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

16:36

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:05

Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

16:04

Гороскоп на сьогодні, 18 травня: Ракам - сюрприз, Левам - грандіозні зміни

15:43

Ніякий не "уж": як правильно назвати змію з жовтими "вухами" українською

15:40

Що робити зі скошеною травою: 4 правила від досвідчених садівників

15:23

Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

15:12

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти