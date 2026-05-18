Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

Окупанти вперше з початку повномасштабної війни завдали удару по Ужгороду. Ймовірно, атаки триватимуть.

Зміна влади в Угорщині відкрила шлях для російських ударів по Закарпаттю

Про що пише The Times:

Відносини Орбана з Кремлем слугували негласним захистом для Закарпаття

Армія РФ, ймовірно, продовжуватиме завдавати ударів по Закарпаттю, де проживає більшість етнічних угорців України. Причина в тому, що друг російського диктатора Путіна Віктор Орбан, який називав себе захисником регіону перед Кремлем, більше не є прем'єр-міністром Угорщини.

Як пише The Times, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Закарпаття уникло більшої частини ракетних і дронових атак.

В останні місяці цей регіон опинився втягнутим у досить запеклу виборчу кампанію, оскільки колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагнув використати як зброю угорську етнічну меншину регіону у своїй спробі переобратися на п'ятий термін.

Війна в Україні стала центральною темою кампанії Орбана, оскільки він прагнув переконати угорців у регіоні, які мали право голосу, що голосування за його суперника Петера Мадяра — це голосування за війну, а не за мир.

12 квітня Мадяр здобув переконливу перемогу над Орбаном і був приведений до присяги 9 травня. Це сталося якраз під час триденного перемир’я між Україною та Росією. Щойно перемир’я закінчилося, Росія розпочала масовану атаку, вперше завдавши удару по Ужгороду, а також по інших менших містах Закарпаття.

"Я була в шоці від того, що нас атакували. Це завжди було мирне місце, найспокійніше в усій країні. Тепер війна наближається до нас, і в Україні немає безпечного місця", — сказала місцева мешканка Тетяна.

"Віддалене географічне положення Закарпаття, розташованого ближче до Берліна, ніж до лінії фронту на Донбасі, завжди робило його малоймовірною ціллю для Росії. Але багато хто з приблизно 100 тисяч угорців, що проживають тут, вважають, що вони, принаймні, неофіційно захищені тісними відносинами Орбана з Росією та його самопроголошеним статусом захисника угорців за межами кордонів своєї країни", — пише видання.

Підтримка Орбана завжди була високою серед етнічних угорців за кордоном, зокрема у Словаччині, Румунії та Сербії, а також в Україні. З моменту свого обрання у 2010 році Орбан видав понад мільйон паспортів цим громадам, дозволивши їм голосувати за нього, одночасно виділяючи мільйони євро з грошей платників податків на освіту угорською мовою, а також на пенсії та культурні центри.

На пресконференції в Будапешті після свого першого повноцінного засідання кабінету міністрів Мадяр засудив удар по Закарпаттю.

"Угорський уряд глибоко засуджує російський удар по Закарпаттю, де проживають угорські громади", — сказав він.

Російського посла викличуть для надання свідчень, коли "Володимир Путін планує покласти край цій кривавій війні, яку він розпочав понад чотири роки тому".

Зеленський назвав заяву Мадьяра "важливим посланням".

Очікується, що Мадьяр і Зеленський зустрінуться на початку наступного місяця в Береговому, щоб обговорити питання прав угорської меншини, зокрема, мовні питання та питання освіти.

Атака дронів на Ужгород 13 травня

13 травня в Ужгороді пролунали вибухи. Місто вперше з початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, один із дронів-камікадзе влучив у об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Як стверджував Глагола, ще один удар зафіксували в мікрорайоні Табла.

Після завершення дронної загрози міський голова Богдан Андрєєв прокоментував наслідки ворожої атаки. Він заявив, що вперше з початку повномасштабної війни Ужгород зазнав атаки ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Повітряні атаки РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

В ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

РФ готує новий сценарій ударів по Україні — ISW

Країна-агресор Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Важливим моментом є те, що вироблені в Росії ракети досі містять значну кількість західних компонентів, попри діючі санкції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни

"Послаблення санкцій принесе користь російському виробництву крилатих і балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО та збільшити ймовірність успішних уражень", — йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

Так, ГУР отримало супутникові знімки та російські документи, в яких викладені плани ударів по приблизно 20 політичних і військових об’єктах, які часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

"Кремль погрожував завдати ударів по центрах ухвалення рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Перемоги в Москві 9 травня. Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню", — зазначили в ISW.

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

