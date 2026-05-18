Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026

Христина Трохимчук
18 травня 2026, 09:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Над номером переможниці Євробачення 2026 працювали українці.
Євробачення 2026 — заява Кіркорова
Євробачення 2026 — заява Кіркорова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Як українці допомогли створити номер для DARA на Євробаченні 2026
  • Чи був Філіп Кіркоров причетний до виступу Болгарії

Після резонансних заяв російського пропутінського артиста Філіпа Кіркорова про те, що він допомагав Болгарії здобути перемогу на Євробаченні 2026, йому відповів один з українських творців, який насправді брав участь у підготовці переможного номера. У коментарі МУЗВАР Nicholas Chobb розповів, чи справді Кіркоров доклав руку до перемоги DARA.

За словами Ніколаса, саме українська команда зробила великий внесок у те, як виглядав переможний номер Болгарії на Євробаченні 2026. Українці брали участь у створенні декорацій та відеоконтенту.

відео дня
Хто створив переможний номер Dara на Євробаченні 2026
Хто створив переможний номер Dara на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, Nicholas Chobb

"Я працював з командою Болгарії як creative advisor — людина, до якої продюсерська команда зверталася за творчою оцінкою, рекомендаціями щодо перформансу. Брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником, а також у створенні відеоконтенту для LED-екранів", — поділився він.

А ось про участь Кіркорова у підготовці DARA до Євробачення 2026 творець номера навіть не чув. На думку Ніколаса, російський співак просто хотів приписати собі перемогу, щоб наступного року знову засвітитися на конкурсі.

Dara перемогла на Євробаченні 2026
Dara перемогла на Євробаченні 2026 / скрін з відео

"Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads. На всіх етапах підготовки номера — від моменту вибору пісні учасниці до фінального виступу — жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність безпосередньо до створення перформансу, над яким я працював. Думаю, що його спроби приписати собі причетність до перемоги виглядають як особиста ініціатива нагадати про себе і про те, звідки він родом, адже Болгарія — одна з небагатьох країн, куди, найімовірніше, йому відкритий в'їзд і у нього буде можливість приїхати на його "улюблений конкурс", — висловився Nicholas Chobb.

Євробачення 2026 — Dara "Bangaranga":

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення. Всупереч песимістичним очікуванням букмекерів, Україна впевнено закріпила за собою місце в десятці найсильніших. LELEKA показала приголомшливий перформанс, який оцінили глядачі конкурсу.

Також всупереч ставкам букмекерів, перемогу на Євробаченні 2026 сенсаційно здобула Болгарія. Хоча букмекери одностайно пророкували тріумф представнику Фінляндії, підсумкові бали від національних журі та телеглядачів кардинально змінили розклад сил.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

11:52Україна
"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:53Світ
На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Останні новини

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

11:57

Які прилади "таємно" збільшують рахунки за світло: їх використовують майже щодняВідео

11:52

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомбаВідео

10:53

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

10:53

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
10:51

Листя жовтіє, а коріння гниє: найгірші місця для посадки перцю

10:37

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:33

Знають далеко не всі: що таке "вальяжний" та як перекласти на українську

10:26

Пєсков назвав несподіваний спосіб розпочати діалог із Росією

Реклама
09:59

У паніці через атаку дронів на Москву: в ISW вказали на вразливе місце РФ

09:55

"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026Відео

09:17

Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

09:13

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

09:05

"Це щось нове": РФ "Шахедом" атакувала торгове судно Китаю у водах України - деталі

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:00

Політолог про повернення "Укргазбанком" мільярда гривень: коли у боржників забирають можливість не платити, вони йдуть в інформаційну війну

08:42

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:31

Немає "хороших росіян" і "поганих": Портников - про те, на що перетворилася РФПогляд

07:25

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є пораненіФото

Реклама
06:57

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є пораненіФото

05:31

У СРСР боролися з "домашнім стриптизом": чому ходьбу босоніж вважали непристойною

05:16

Чим митися, щоб змити з себе негатив: простий лайфхакВідео

04:40

Орхідеї будуть квітнути цілий рік: "лінивий" лайфхак для примхливих квітів

04:11

Як палець, на якому носять кільце, впливає на життя - мольфар здивував відповіддюВідео

03:38

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

02:00

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

00:14

Чим Україна гахнула по Московській області: деталі від Генштабу

17 травня, неділя
23:20

Замість стимуляторів росту: як безкоштовно приготувати ефективне зелене добривоВідео

22:37

Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

22:27

Леонід Невзлін: Чому санкції Заходу не зупинили виробництво ракет у РФПогляд

21:44

Дорогу перейшли з порожнім відром - священник розповів, чи буде нещастяВідео

20:46

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

19:54

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:23

Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

19:21

Хто розумніший — любителі котів чи собак: дослідження поклало край суперечціВідео

19:14

Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталіФото

18:45

Слово "мямлити" є грубою помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:25

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

17:39

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправдіВідео

Реклама
17:35

Великі грона смородини без втрат: садівник розповів, чим підживити кущі у травніВідео

17:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

17:20

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

16:36

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:05

Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

16:04

Гороскоп на сьогодні, 18 травня: Ракам - сюрприз, Левам - грандіозні зміни

15:43

Ніякий не "уж": як правильно назвати змію з жовтими "вухами" українською

15:40

Що робити зі скошеною травою: 4 правила від досвідчених садівників

15:23

Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

15:12

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти