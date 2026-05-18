"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026

Над номером переможниці Євробачення 2026 працювали українці.

Після резонансних заяв російського пропутінського артиста Філіпа Кіркорова про те, що він допомагав Болгарії здобути перемогу на Євробаченні 2026, йому відповів один з українських творців, який насправді брав участь у підготовці переможного номера. У коментарі МУЗВАР Nicholas Chobb розповів, чи справді Кіркоров доклав руку до перемоги DARA.

За словами Ніколаса, саме українська команда зробила великий внесок у те, як виглядав переможний номер Болгарії на Євробаченні 2026. Українці брали участь у створенні декорацій та відеоконтенту.

"Я працював з командою Болгарії як creative advisor — людина, до якої продюсерська команда зверталася за творчою оцінкою, рекомендаціями щодо перформансу. Брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником, а також у створенні відеоконтенту для LED-екранів", — поділився він.

А ось про участь Кіркорова у підготовці DARA до Євробачення 2026 творець номера навіть не чув. На думку Ніколаса, російський співак просто хотів приписати собі перемогу, щоб наступного року знову засвітитися на конкурсі.

"Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads. На всіх етапах підготовки номера — від моменту вибору пісні учасниці до фінального виступу — жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність безпосередньо до створення перформансу, над яким я працював. Думаю, що його спроби приписати собі причетність до перемоги виглядають як особиста ініціатива нагадати про себе і про те, звідки він родом, адже Болгарія — одна з небагатьох країн, куди, найімовірніше, йому відкритий в'їзд і у нього буде можливість приїхати на його "улюблений конкурс", — висловився Nicholas Chobb.

Раніше Главред повідомляв, що у Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення. Всупереч песимістичним очікуванням букмекерів, Україна впевнено закріпила за собою місце в десятці найсильніших. LELEKA показала приголомшливий перформанс, який оцінили глядачі конкурсу.

Також всупереч ставкам букмекерів, перемогу на Євробаченні 2026 сенсаційно здобула Болгарія. Хоча букмекери одностайно пророкували тріумф представнику Фінляндії, підсумкові бали від національних журі та телеглядачів кардинально змінили розклад сил.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

