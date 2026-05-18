На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

Марія Николишин
18 травня 2026, 10:37оновлено 18 травня, 11:13
Колеги нардепа говорять, що він "був носієм мудрості".
Помер Степан Кубів / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, pixabay

Коротко:

  • Помер нардеп Степан Кубів
  • Він пішов із життя на 64-му році

У понеділок, 18 травня, помер народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Степан Кубів. Про це повідомив громадський діяч, політичний експерт, блогер та кандидат юридичних наук Андрій Смолій.

Про смерть Кубіва також повідомили і його колеги. Так, депутат України VIII-IX скликань, голова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко написав, що був знайомий із ним понад 20 років.

"З глибоким сумом дізнався про несподівану смерть близького колеги Степана Івановича Кубіва. Понад двадцятирічне знайомство з ним залишило в пам’яті добрі спогади про його порядність, професійність і відчуття часу. Таких людей мало. Нам бракуватиме Вашої розсудливості та підтримки. Вічна пам’ять", - йдеться у повідомленні.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Степан Кубів був носієм мудрості у Раді, до якого багато колег підходили порадитись.

"Ми багато працювали разом ще у Уряді. Зараз він можна сказати був сусідом по парті. Кожен день зранку вітався, питав як там наш малий Іванко, передавав йому читанки. Сумна звістка", - додав Железняк.

Верховна Рада у Telegram-каналі зазначає, що Кубів пішов із життя на 64-му році. У Верховній Раді IX скликання він працював членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав посади Голови Національного банку України та Першого віцепрем’єр-міністра України.

"Степан Іванович — людина, яка багато років працювала для держави та українського парламентаризму. Його досвід, професійність і внесок у розвиток країни назавжди залишаться в історії України. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та працював зі Степаном Кубівим. Вічна і світла пам’ять", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Степана Кубіва

Степан Кубів був комендантом Штабу національного спротиву під час Революції Гідності, першим віце-прем'єр-міністром України та міністром економічного розвитку і торгівлі України з 2016 по 2019 рік.

Також він був головою Національного банку України (24 лютого — 19 червня 2014), представником президента України у Парламенті (2015 —2016) та головою Всеукраїнського товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса.

