Пєсков назвав несподіваний спосіб розпочати діалог із Росією

Анна Ярославська
18 травня 2026, 10:26оновлено 18 травня, 11:44
Переговори з РФ можуть розпочатися після прямого телефонного дзвінка лідерів ЄС, заявили в Кремлі.
Пєсков розповів, з ким Путін не хоче розмовляти

Прессекретар глави країни-агресора РФ Дмитро Пєсков зробив заяву щодо переговорів з Кремлем.

Коментуючи дискусії в Європі про можливі контакти з Москвою, він заявив, що європейські лідери, які бажають діалогу з Володимиром Путіним, можуть просто йому зателефонувати, пише The Moscow Time.

"Ось ці міркування, вони десь у повітрі, але Путін для них близький рівно настільки, наскільки близька слухавка телефону", — сказав Пєсков.

Рупор Кремля також висловив надію, що в Європі "все-таки практичний підхід візьме гору, і це набуде якогось реального втілення".

З ким Кремль не хоче вести переговори

Пєсков додав, що переговори з Росією не варто вести екс-прем'єр-міністру Естонії, а нині — главі європейської дипломатії Каї Каллас.

"В інтересах Каї Каллас не бути переговірником. Їй не буде легко. Якщо ви пам'ятаєте, Путін сказав, що це може бути в цілому хто завгодно, хто не встиг наговорити багато всього поганого", — сказав він.

Варто зазначити, що заява прес-секретаря Путіна пролунала на тлі заклику, зробленого напередодні міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкна. Естонський міністр запропонував не активізувати переговори з Росією, а навпаки — посилювати санкційний тиск. За його словами, у Путіна закінчуються можливості, а західні санкції дають свої плоди. Як ознаки вразливості Росії Цахкна вказав на обмеження інтернету, економічний спад і урізаний формат параду Перемоги 9 травня.

"Тональність змінилася. Усі розуміють, що зараз найсприятливіший момент для того, щоб натиснути на Росію", — резюмував Цахкна.

Суперечливі заяви Кремля про кінець війни з Україною

Як писав Главред, 9 травня російський диктатор Володимир Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, щойно вдасться врегулювати всі умови щодо можливої мирної угоди. Глава Кремля також зазначив, що війна "наближається до завершення".

За його словами, він готовий до переговорів про нові угоди у сфері безпеки для Європи і про те, що його бажаним партнером у переговорах був би колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що досягнення мирної угоди щодо України займе багато часу.

Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що переговори "ймовірно, відновляться", але коли саме це відбудеться, поки що неясно.

Видання The Guardian назвало п'ять причин, чому господар Кремля може прагнути можливого припинення війни саме зараз, з огляду на розвиток бойових дій.

Швидкого фіналу війни не буде: думка експерта

Конфлікт Росії та України може затягнутися на роки і перерости в "нескінченну війну дронів". Про це в інтерв'ю Bild заявив експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль.

За його оцінкою, нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, в якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

Експерт підкреслив, що історія знає багато прикладів затяжних воєн, які тривали попри втому сторін і ознаки потенційного миру, оскільки кожна з них була переконана у власній перемозі. На його думку, подібний сценарій можливий і у війні Росії проти України, коли одна зі сторін може занадто пізно усвідомити наближення завершення бойових дій.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
