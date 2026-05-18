У паніці через атаку дронів на Москву: в ISW вказали на вразливе місце РФ

Марія Николишин
18 травня 2026, 09:59оновлено 18 травня, 11:43
В Кремлі намагаються приховати наслідки українських ударів.
Наслідки ударів по Москві / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Удари по Москві викликали паніку у блогерів РФ
  • Пропагандистські ЗМІ майже не висвітлювали атаки
  • Росіяни скаржаться на провали тилової ППО

Удари Сил оборони України по Москві і Підмосков'ї 17 травня показали, що країна-агресор Росія не здатна ефективно захистити навіть свою столицю. Це усвідомлення викликало шквал розчарування і критики у пропагандистів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нечисленні представники російської влади, які бодай щось сказали про атаку, були напрочуд стриманими у формулюваннях або намагалися приховати, скільки важливих об'єктів вдалося вразити українцям.

Так, за словами аналітиків, речниця МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала українські удари за їхній нібито вплив на цивільне населення, не згадавши про кілька успішних ударів по російських оборонно-промислових заводах та об'єктах нафтової інфраструктури.

А речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков дещо "охолодив" росіян, які вимагали ледь не ядерного удару по Україні у відповідь на атаку на Москву. Зокрема, він сказав, що удари по Москві не можуть бути підставою для ядерного удару.

Водночас незалежне російське медіа "Агентство" тим часом зафіксувало певну "табуйованість" теми українських ударів по Москві на державних пропагандистських телеканалах РФ.

В ISW додають, що кардинально протилежна обстановка спостерігалася у російських ультранаціоналістичних каналах. Російські блогери, реагуючи на українські удари по Москві, відзначали неефективність російської протиповітряної оборони, особливо в Московській області, та скаржилися на зростання ударних можливостей України.

"Російські військові блогери неодноразово наголошували на провалах у протиповітряній обороні Росії та закликали до ударів у відповідь, оскільки Кремль постійно не захищає або не зміцнює тилову протиповітряну оборону Росії", - підсумували аналітики.

Посилення ударів по РФ

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді говорив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

Він підкреслив, що одним із ключових пріоритетів залишаються об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 травня в країні-агресорі Росії прогриміла серія потужних вибухів. Удари припали одразу на кілька стратегічних об'єктів у Московському регіоні. Ця атака була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

В ніч на 16 травня у Ставропольському краї Росії також було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

