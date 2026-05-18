'Ставатиме лише гірше': до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

У ЦПД наголосили, що ситуація для росіян у великих містах тільки погіршуватиметься у випадку продовження війни проти України.

У ЦПД попередили росіян на тлі атаки дронів на Москву

Удар по Москві оголив слабкість РФ

Коваленко попереджає про погіршення ситуації для росіян

Ситуація в Росії стрімко входить у фазу, яку Кремль довго намагався не помічати: війна, розв’язана проти України, дедалі відчутніше повертається на територію самої РФ. Масована атака безпілотників по Москві та області 17 травня стала черговим сигналом, що "далекий фронт" більше не існує - і саме це, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, починають усвідомлювати росіяни.

Удар по Москві оголив головне питання п’ятого року війни

Після нічної атаки мешканці російської столиці, за словами Коваленка, намагаються зрозуміти, як сталося, що "на пʼятий рік "СВО" українська армія стала лише сильнішою, і фронт перемістився з Донбасу на голови москвичів". У своєму дописі він передає настрої, які ширяться серед росіян: якщо так виглядає п’ятий рік війни, то яким буде шостий.

Попередження для Москви та Санкт-Петербурга

Коваленко наголошує, що для жителів великих російських міст ситуація лише погіршуватиметься, якщо Кремль продовжить війну проти України. Він прямо звернувся до росіян:

"Ставатиме лише гірше, тому або виносьте Путіна, або вимагайте завершення війни тут і зараз".

Водночас він не приховує скепсису щодо можливості такого сценарію, додаючи: "росіяни ж раби".

Що означає атака 17 травня

Удар по Москві став черговим підтвердженням того, що українські можливості зростають, а російська система безпеки дедалі частіше дає збої. Коваленко підкреслює, що поки Кремль намагається зберігати ілюзію контролю, реальність для російських мегаполісів стає дедалі тривожнішою.

Посилення ударів по Росії

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді говорив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

Він підкреслив, що одним із ключових пріоритетів залишаються об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Атаки українських дронів на РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 травня в країні-агресорі Росії прогриміла серія потужних вибухів. Удари припали одразу на кілька стратегічних об'єктів у Московському регіоні. Ця атака була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

В ніч на 16 травня у Ставропольському краї Росії також було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

