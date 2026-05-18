Галкін зворушив мережу вчинком для Пугачової: "Разом до кінця"

Зіркова пара з'явилася разом на вулицях Лімасола.

Алла Пугачова та Максим Галкін — стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Галкін і Пугачова з'явилися разом

Який вчинок Максима зворушив фанатів

Російські зірки Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення, з'явилися разом на вулицях Лімасола. Зворушливі кадри їхньої прогулянки, опубліковані в Instagram, зворушили шанувальників пари завдяки джентльменському вчинку Максима.

Останнім часом Пугачова все частіше з'являється на публіці з тростиною. Через вік і проблеми зі здоров'ям співачці важко пересуватися без підтримки. Але під час прогулянки з чоловіком Алла знайшла собі надійнішу опору. Примадонна йшла за руку з Галкіним, який, у свою чергу, ніс тростину, що стала артистці непотрібною.

Пугачова і Галкін на прогулянці / скрін з відео

Милі кадри прогулянки пари та турботи Максима про свою кохану зворушили користувачів мережі. Вони висловили думку, що саме так має виглядати справжнє подружжя, а проявлена турбота про дружину має стати прикладом для інших.

Алла Пугачова і Максим Галкін - особисте життя / скрін з відео

"Як їм пощастило одне з одним. Якщо виходити заміж, то тільки так. Скільки турботи, ніжності в цьому відео. Переглядаю це відео і хочеться плакати"

"Дай Боже разом до кінця. Рука в руці. Про це можна тільки мріяти"

"Нехай ваша ідилія триває вічно!"

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

