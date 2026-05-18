Банда підлітків нападає на людей та грабує магазини в Житомирі: поліція встановила осіб

Банда підлітків грабує магазини у Житомирі

Банда підлітків тероризує один з районів у Житомирі

У місті зафіксована п'ять нападів

Поліція вже встановила всіх учасників

У мікрорайоні Крошня у Житомирі наростає напруга: місцеві мешканці говорять про групу підлітків, яка за кілька тижнів перетворилася з компанії хуліганів на організоване угруповання. За даними поліції, йдеться про п’ятьох хлопців - трьох братів та двох їхніх спільників. Саме їх пов’язують із серією зухвалих нападів та крадіжок, що стривожили район. Про це йдеться у сюжеті ТСН

"Ситуація у житомирському мікрорайоні Крошня виходить з-під контролю: місцеві жителі б’ють на сполох через угруповання неповнолітніх, які від дрібних хуліганств перейшли до відвертого криміналу. Мешканці скаржаться, що діти провокують перехожих, нецензурно лаються та створюють реальну небезпеку на вулицях", - зазначається у дописі.

За інформацією журналістів, на рахунку підлітків щонайменше п’ять підтверджених епізодів. Перший напад стався у продуктовому магазині: хлопці розпилили газовий балончик у бік двох жінок і розмахували перед ними шампурами. Згодом вони крали товар у крамницях електронних сигарет, а під час пограбування магазину мототехніки вибили вікно, щоб потрапити всередину.

Правоохоронці встановили, що батьків фігурантів уже неодноразово притягували до відповідальності за статтею 184 КУпАП. Нині триває досудове розслідування, слідчі збирають докази щодо серії пограбувань і крадіжок, які стривожили район.

"Вибух" у Житомирі 17 травня - що насправді трапилося

У мікрорайоні Польова, що у Житомирі, 17 травня спалахнула пожежа в гаражі, густий дим від якої спричинив хвилю припущень про нібито вибух. Рятувальники оперативно прибули на виклик, локалізували займання та зупинили його поширення на житловий будинок. У ДСНС наголосили, що вибуху не було, вогонь просто перекинувся з гаража на веранду та дах.

Паралельно на місці працювали правоохоронці, які разом із рятувальниками оглянули територію та зафіксували наслідки займання. У поліції повідомили, що обставини інциденту встановлюють, а поширені в соцмережах чутки не відповідають дійсності.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

