Жінка втратила 119 тисяч гривень після телефонної розмови – що сталося

Поліцейські закликають громадян бути уважними.

https://glavred.net/regions/zhenshchina-poteryala-119-tysyach-griven-posle-telefonnogo-razgovora-chto-proizoshlo-10765715.html Посилання скопійоване

Як шахраї обманюють українців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Шахраї часто представляються працівниками банків

Тернополянка потрапила "на гачок" і втратила понад 119 тисяч гривень

Жителька Тернополя втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, їй зателефонував чоловік, який назвався співробітником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для "скасування операції" необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.

відео дня

Жінка виконала вказівки співрозмовника. Після цього з її рахунку невідомі незаконно списали 119 000 гривень.

Відомо, що за даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці також наголосили, що працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із проханням повідомити PIN-код, CVV-код чи інші конфіденційні дані картки.

"Якщо вам телефонують із подібними вимогами - негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку. Поліцейські закликають громадян бути уважними та не довіряти незнайомцям, які під приводом "захисту рахунку" намагаються отримати доступ до ваших коштів", - йдеться у повідомленні.

Шахраї - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН.

Також українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред