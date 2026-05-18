Попри війну, в Київ гелікоптером доставили серце для порятунку юнака з Рівненщини

Головне:
- Попри ризики, донорське серце доставили гелікоптером до Києва
- Серце пересадили 17‑річному Максиму з Рівненщині
- Операція пройшла успішно, юнака перевели у звичайну палату
Попри небезпеку через війну, медики разом із Нацполіцією здійснили надзвичайну операцію - гелікоптером доставили донорське серце до Києва, аби врятувати життя 17‑річного Максима з Рівненщини.
В Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що хлопець народився з тяжкою вродженою вадою - тетрадою Фалло, коли серце має одразу чотири анатомічні аномалії. Перша операція відбулася ще у віці одного року й двох місяців: тоді серце відновило ритм, Максим пішов до школи й ріс разом із ровесниками. Та згодом хвороба знову дала про себе знати - ймовірно, після важкої інфекції.
Останні роки юнаку було дедалі важче дихати й ходити, з’явилися набряки, серце збільшилося настільки, що єдиним шансом залишалася трансплантація.
На початку травня родина отримала звістку: у Вінниці після інсульту одному пацієнтові діагностували смерть мозку, і його близькі погодилися на посмертне донорство. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що Максим є імуносумісним із донором і може отримати це серце.
Поки хлопець із мамою поспішали до столиці, трансплант‑команда вирушила на Вінниччину. Щоб доставити серце вчасно, медики звернулися до Нацполіції - гелікоптер підняли в небо попри ризики через війну.
"Це було складно, але ми мали встигнути. Ми об’єднали зусилля кількох структур, багатьох людей — і зробили це. Дякуємо Національній поліції України. Також вдячний колегам з Інституту серця, які приєдналися до нашої трансплант-команди й разом провели пересадку. Усе заради пацієнта", - сказав директор Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М. М. Амосова Василь Лазоришинець.
Операція пройшла успішно: Максима вже перевели з реанімації у звичайну палату, його стан стабілізувався. Хлопець каже, що почувається значно краще.
МОЗ подякувало родині донора за непросте, але життєво важливе рішення, яке врятувало життя іншим людям.
Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України
