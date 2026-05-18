Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українців

Христина Трохимчук
18 травня 2026, 14:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Дует "Потап і Настя" повертається на сцену.
Потап і Настя Каменських повертаються
Потап і Настя Каменських повертаються / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Потап і Настя відродили свій дует
  • Що не сподобалося українцям

Популярні виконавці Потап і Настя, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордон і почали будувати кар'єру поза Україною, вирішили відродити свій легендарний дует після 9-річної паузи. Про це вони повідомили в Instagram.

Потап і Настя Каменських записали відео, в якому анонсували повернення до спільної творчості та нові концерти. Своє звернення вони розпочали зі слів, які шанувальники спочатку сприйняли як оголошення про розставання пари.

відео дня

"Рано чи пізно будь-яка історія добігає кінця. І наша історія не виняток. Сьогодні добігає кінця пауза, на яку ми поставили дует 9 років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя, і ми повернулися", — повідомили артисти.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських знову виступають дуетом / фото: instagram.com, Потап

Далі Потап і Настя оголосили про концерт у США та показали нарізку, що демонструє їхні кар'єрні досягнення в Україні. До добірки увійшли музичні премії, багатолюдні концерти та інтерв'ю. Що цікаво, уся увага у відео зосереджена на любові фанатів в Україні, але повертатися на батьківщину артисти не планують — поки що відомо лише про концерт у Нью-Йорку.

Реакція на повернення Потапа та Насті навіть серед шанувальників виявилася неоднозначною. Багато коментаторів одразу зазначили, що становище артистів за кордоном не таке вже й безхмарне, якщо доводиться заробляти на популярності легендарного дуету. Також артисти звернулися до публіки російською мовою, яка після початку повномасштабного вторгнення викликає неприйняття у більшої частини української аудиторії. Але навіть незважаючи на це, деякі слухачі позитивно сприйняли цю новину.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських - пісні / фото: instagram.com, Потап

"Група з України і російською? Неприємно слухати"

"То розлучення — це розігрів був?"

"Якщо Потап і Настя знову дует, то, може, і все на свої місця стане, як було колись, дуже хотілося б"

"Україну будете згадувати під час концерту чи будете веселити російський світ?!"

"Те відчуття, коли нічого нового не придумали, а пісні, які співали в дуеті, самому вже не заспівати... треба зійтися знову..."

Настя Каменських
Настя Каменських / інфографіка: Главред
Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Оля Полякова вперше прокоментувала призупинення проекту "Дорослі дівчата". Артистка відкрито озвучила причину, через яку її творчі шляхи з Машею Єфросініною розійшлися, і звинуватила в цьому свого чоловіка Вадима Буряковського.

Також Таїсія Повалій зі сльозами на очах розповіла про те, що її єдиний син повністю припинив з нею близьке спілкування. Денис Повалій разом зі своєю родиною переїхав до Іспанії і практично розірвав усі контакти зі зрадницею України.

Вас може зацікавити:

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Настя Каменських Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони уразили низку "жирних" цілей ворога: у Генштабі розрили деталі

Сили оборони уразили низку "жирних" цілей ворога: у Генштабі розрили деталі

14:05Війна
Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

11:52Україна
"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

Останні новини

14:39

Жінка втратила 119 тисяч гривень після телефонної розмови – що сталося

14:29

Головки виростуть розміром із кулак: чим підживити часник, щоб він не жовтів

14:29

Попри війну, в Київ гелікоптером доставили серце для порятунку юнака з РівненщиниФото

14:17

"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українцівВідео

14:05

Сили оборони уразили низку "жирних" цілей ворога: у Генштабі розрили деталі

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
13:49

Наслідки можуть бути фатальними: які речі варто негайно прибрати з автоВідео

13:35

Банда підлітків нападає на людей та грабує магазини в Житомирі: поліція встановила осібВідео

13:25

В Україні різко впали ціни на популярні овочі: що подешевшало найбільше за тиждень

13:21

Будуть гірчити й хворіти: чого не можна робити після висадки огірківВідео

Реклама
13:03

"Такого наговорив": Полякова публічно звинуватила Вадіка у розладі з Єфросиніною

12:51

Все залежить від Трійці: коли у 2026 році припадає День Святого Духа

12:47

У Білорусі заявили про початок ядерних навчань з РФ: чи є загроза для України

12:37

Як відмити душову кабіну: секретний розчин знищить застарілі плями

12:18

Наскрізь мокра білизна після прання: чому проблема криється зовсім не в машинці

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

11:57

Які прилади "таємно" збільшують рахунки за світло: їх використовують майже щодняВідео

11:52

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомбаВідео

10:53

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

10:53

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:51

Листя жовтіє, а коріння гниє: найгірші місця для посадки перцю

Реклама
10:37

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:33

Знають далеко не всі: що таке "вальяжний" та як перекласти на українську

10:26

Пєсков назвав несподіваний спосіб розпочати діалог із Росією

09:59

У паніці через атаку дронів на Москву: в ISW вказали на вразливе місце РФ

09:55

"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026Відео

09:17

Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

09:13

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

09:05

"Це щось нове": РФ "Шахедом" атакувала торгове судно Китаю у водах України - деталі

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:00

Політолог про повернення "Укргазбанком" мільярда гривень: коли у боржників забирають можливість не платити, вони йдуть в інформаційну війну

08:42

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:31

Немає "хороших росіян" і "поганих": Портников - про те, на що перетворилася РФПогляд

07:25

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є пораненіФото

06:57

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є пораненіФото

05:31

У СРСР боролися з "домашнім стриптизом": чому ходьбу босоніж вважали непристойною

05:16

Чим митися, щоб змити з себе негатив: простий лайфхакВідео

04:40

Орхідеї будуть квітнути цілий рік: "лінивий" лайфхак для примхливих квітів

04:11

Як палець, на якому носять кільце, впливає на життя - мольфар здивував відповіддюВідео

03:38

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Реклама
02:00

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

00:14

Чим Україна гахнула по Московській області: деталі від Генштабу

17 травня, неділя
23:20

Замість стимуляторів росту: як безкоштовно приготувати ефективне зелене добривоВідео

22:37

Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

22:27

Леонід Невзлін: Чому санкції Заходу не зупинили виробництво ракет у РФПогляд

21:44

Дорогу перейшли з порожнім відром - священник розповів, чи буде нещастяВідео

20:46

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

19:54

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:23

Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

19:21

Хто розумніший — любителі котів чи собак: дослідження поклало край суперечціВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти