"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українців

Дует "Потап і Настя" повертається на сцену.

Потап і Настя Каменських повертаються / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Потап і Настя відродили свій дует

Що не сподобалося українцям

Популярні виконавці Потап і Настя, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордон і почали будувати кар'єру поза Україною, вирішили відродити свій легендарний дует після 9-річної паузи. Про це вони повідомили в Instagram.

Потап і Настя Каменських записали відео, в якому анонсували повернення до спільної творчості та нові концерти. Своє звернення вони розпочали зі слів, які шанувальники спочатку сприйняли як оголошення про розставання пари.

"Рано чи пізно будь-яка історія добігає кінця. І наша історія не виняток. Сьогодні добігає кінця пауза, на яку ми поставили дует 9 років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя, і ми повернулися", — повідомили артисти.

Далі Потап і Настя оголосили про концерт у США та показали нарізку, що демонструє їхні кар'єрні досягнення в Україні. До добірки увійшли музичні премії, багатолюдні концерти та інтерв'ю. Що цікаво, уся увага у відео зосереджена на любові фанатів в Україні, але повертатися на батьківщину артисти не планують — поки що відомо лише про концерт у Нью-Йорку.

Реакція на повернення Потапа та Насті навіть серед шанувальників виявилася неоднозначною. Багато коментаторів одразу зазначили, що становище артистів за кордоном не таке вже й безхмарне, якщо доводиться заробляти на популярності легендарного дуету. Також артисти звернулися до публіки російською мовою, яка після початку повномасштабного вторгнення викликає неприйняття у більшої частини української аудиторії. Але навіть незважаючи на це, деякі слухачі позитивно сприйняли цю новину.

"Група з України і російською? Неприємно слухати"

"То розлучення — це розігрів був?"

"Якщо Потап і Настя знову дует, то, може, і все на свої місця стане, як було колись, дуже хотілося б"

"Україну будете згадувати під час концерту чи будете веселити російський світ?!"

"Те відчуття, коли нічого нового не придумали, а пісні, які співали в дуеті, самому вже не заспівати... треба зійтися знову..."

Раніше Главред повідомляв, що Оля Полякова вперше прокоментувала призупинення проекту "Дорослі дівчата". Артистка відкрито озвучила причину, через яку її творчі шляхи з Машею Єфросініною розійшлися, і звинуватила в цьому свого чоловіка Вадима Буряковського.

Також Таїсія Повалій зі сльозами на очах розповіла про те, що її єдиний син повністю припинив з нею близьке спілкування. Денис Повалій разом зі своєю родиною переїхав до Іспанії і практично розірвав усі контакти зі зрадницею України.

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

