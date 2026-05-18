У Білорусі заявили про початок ядерних навчань з РФ: чи є загроза для України

Мета навчання – перевірка готовності до використання сучасних засобів ураження.

Ядерні навчаня в Білорусі

Головне:

У Білорусі стартували ядерні навчання з РФ

До тренувань залучили військові частини ракетних військ та авіації

Вони відпрацюють доставку ядерних боєприпасів

У Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно із країною-агресором Росією. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Білорусі.

Зазначається, що маневри проходять під керівництвом начальника Генерального штабу ЗС Білорусі. До тренувань залучили військові частини ракетних військ та авіації.

Головною метою заходів є нібито підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів. Також перевірятиметься здатність особового складу виконувати завдання та організовувати бойове застосування з непланових районів.

Зокрема, у ході навчань білоруські сили спільно з російською стороною відпрацюють доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування.

Водночас головною особливістю стане перевірка готовності до дій у непідготовлених районах на всій території Білорусі. Основний акцент зроблять на відпрацюванні питань прихованості, переміщення на значні відстані та проведення розрахунків.

В Міноборони додали, що навчання не спрямовані проти третіх країн і не несуть загроз безпеці в регіоні.

Загроза з боку Білорусі для України

Військовий експерт Роман Світан вважає, що наразі армія Білорусі не становить реальної загрози для України через свою невелику чисельність та відсутність готовності до наступальних дій.

Він зауважив, що білоруські військові не мають необхідного бойового досвіду, а їхня здатність проводити навіть оборонні операції викликає сумніви.

"А от реальною є проблема, яка може бути для нас з території Білорусі – це інфільтрація російських спецслужб у середню ланку управління білоруської армії. Частина рот чи взводів, чи ДРГ можуть виконати завдання з розхитування ситуації – втягнути армію Білорусі у протистояння з Україною", - додав експерт.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження інтенсивної підготовки збройних сил країни до можливих бойових дій. У країні розпочали "точкову мобілізацію".

Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі фіксується певна активність, пов’язана з створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може вказувати на подальше посилення військової взаємодії з Росією.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

