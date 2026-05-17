Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

До кінця року продукт подорожчає на 20-25%.

Хліб в Україні дорожчатиме навіть попри хороший врожай

Головне:

Хліб в Україні дорожчатиме навіть за хорошого врожаю зерна

Ціни формуються через витрати виробництва, енергію та логістику

До кінця 2026 року можливе зростання цін ще на 20-25%

В Україні хліб продовжить дорожчати навіть за умови хорошого врожаю зернових. Про це заявив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов, пише AgroPortal.

За його словами, спрогнозувати точний рівень подорожчання складно, адже ціна формується не лише попитом, а й можливістю виробників утримувати прийнятну для споживачів вартість. Водночас значний вплив на ринок мають торговельні мережі.

Шестопалов наголосив, що особливо складною залишається ситуація для підприємств на прифронтових територіях. За його словами, галузь потребує більшої підтримки держави, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги, бронювання працівників та енергетичної безпеки.

Пекарські підприємства також змушені самостійно вирішувати проблеми із забезпеченням електроенергією та додатково витрачати кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для захисту виробництв.

Скільки коштує хліб

Наразі вартість хліба вже помітно зросла. За даними Мінфіну, житній хліб "Столичний" вагою 950 грамів коштує близько 51 гривні, тоді як у квітні його продавали дешевше 50 гривень. Також подорожчали "Бородинівський" хліб та пшенична нарізка, ціна якої в окремих мережах перевищує 55 гривень.

Як пише ТСН, президент Українська аграрна конфедерація Леонід Козаченко прогнозує, що до кінця 2026 року хліб та інші продукти можуть подорожчати ще на 20-25% у порівнянні з минулим роком. Зростання цін пов'язане високими витратами виробників.

Як повідомляв Главред, в Україні знову дорожчає цибуля через скорочення запасів врожаю 2025 року та пожвавлення торгівлі на ринку. Станом на 14 травня фермери продають цибулю по 5-10 гривень за кілограм.

Також в Україні суттєво подешевшала полуниця нового врожаю. Середня ціна ягоди на Столичному ринку наразі становить близько 200 грн за кілограм.

Крім цього, попри занепокоєння українців, підстав для паніки на продуктовому ринку немає, оскільки дефіциту не очікується. Перший віцепрезидент ТПП Михайло Непран в ефірі Новини.LIVE заявив, що ситуація з урожаєм контрольована.

Про джерело: AgroPortal AgroPortal — це інформаційний та аналітичний онлайн-портал, спеціалізований на агропромисловості. Основна діяльність включає публікацію новин, аналітики та оглядів аграрного ринку України та світу, надання даних щодо сільськогосподарського виробництва, цін на продукцію, погодних умов та міжнародних тенденцій у агросекторі. Портал забезпечує інформаційну підтримку агробізнесу, фермерів, трейдерів та виробників сільгосппродукції, а також аналітику ринків зерна, олійних культур, цукру, овочів, фруктів, м’яса та молока.

