Шерон Стоун у Каннах підтримала Україну стильним жовто-блакитним брючним костюмом / колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила показати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії. Про це повідомляє британський Vogue.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

Стоун є активним прихильником досліджень в області ВІЛ / СНІД і регулярно привертає увагу громадськості до проблем цього захворювання.

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Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 показали Три тисячі років туги - новий фантастичний фільм режисера Джорджа Міллера (тетралогія про "Божевільного Макса"). На пресконференції з нагоди прем'єри виконавиця головної ролі і мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.

Українська журналістка Ірина Татаренко поцікавилася у актриси, чи є таке поєднання кольорів символічним. І отримала ствердну відповідь від Суїнтон.

"Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні-Це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала Татаренко.

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