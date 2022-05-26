Шерон Стоун у Каннах підтримала Україну стильним жовто-блакитним брючним костюмом

64-річна знаменитість в рамках заходу отримала нагороду від Фонду Better World Fund 2022-на знак визнання її багаторічної благодійної діяльності.
Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила показати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії. Про це повідомляє британський Vogue.
Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.
Стоун є активним прихильником досліджень в області ВІЛ / СНІД і регулярно привертає увагу громадськості до проблем цього захворювання.
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Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 показали Три тисячі років туги - новий фантастичний фільм режисера Джорджа Міллера (тетралогія про "Божевільного Макса"). На пресконференції з нагоди прем'єри виконавиця головної ролі і мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.
Українська журналістка Ірина Татаренко поцікавилася у актриси, чи є таке поєднання кольорів символічним. І отримала ствердну відповідь від Суїнтон.
"Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні-Це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала Татаренко.
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