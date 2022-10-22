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The Rasmus розповіли про спільний кліп з Kalush Orchestra і заспівали українською на ТБ

22 жовтня 2022, 14:27

Музиканти розповіли, що відео на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві. І відзняли всього за добу.

Калуш, Расмус
The Rasmus і Kalush Orchestra/ https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Легендарний фінський поп-рок-гурт The Rasmus спільно з українським фольк-реп-колективом Kalush Orchestra презентували спільний трек "In The Shadows of Ukraine" та свіжий кліп на цей трек. Про роботу музиканти з обох колективів розповіли в телемарафоні "Єдині новини"

Пенся є оновленою версією легендарного хіта The Rasmus 2000-х "In the Shadows".

Музиканти розповіли, що відео на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві. І відзняли всього за добу. Причому вся команда, яка знімала кліп, складалася виключно з українців. А артистів учасники Kalush Orchestra шукали досить просто - через соціальні мережі та месенджери.

Крім того, українські музиканти кажуть, що оригінальна, з нульових, версія пісні The Rasmus "In the Shadows", на їхню думку, добре передає те, що відбувається в Україні в наш час. Ость тому новій версії треку обидва колективи погодилися дати назву "In The Shadows Of Ukraine".

Нагадаємо, раніше українська попспівачка Jerry Heil і співачка/телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла виїжджати з анексованого Росією Криму. Ролик зірки опублікували в соцмережі Instagram.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", - написала артистка.

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