Kalush Orchestra отримають новий кубок Євробачення-2022: що сталося

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

Переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra разом з ведучим Сергієм Притулою нещодавно продали кришталевий мікрофон пісенного конкурсу.

900 тисяч доларів, які вдалося виручити на благодійному аукціоні, будуть спрямовані на допомогу українській армії.

Наступного дня, 30 травня, на офіційній сторінці Євробачення з'явилося повідомлення про те, що музиканти отримають новий кубок.

"Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок! Нагадаємо, 29 травня переможці Євробачення-2022 і Сергій Притула продали кришталевий мікрофон за 900000$ на благодійному аукціоні. Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD-2 для української армії", - повідомили на Facebook.

Нагадаємо, що ще 11 млн. гривень вдалося виручити завдяки внескам-пожертвам для розіграшу рожевої панами Олега Псюка – лідера українського реп-гурту.

Виручені гроші обіцяють направити на допомогу ЗСУ. Зокрема, на закупівлю комплекту безпілотних літальних апаратів PD-2.

900 тисяч доларів за кубок Євробачення фонду Сергія Притули перерахували у вигляді криптовалюти, тоді як 11 млн. грн. за рожеву панаму люди переводили в гривнях - внесок для участі в розіграші склав 200 грн.

"Ми захотіли віддати кубок на аукціон через те, що ми намагаємося робити все можливе для підтримки України. І кубок - це дуже важлива штука, але ще важливіше життя наших людей", – прокоментував продаж статуетки Олег Псюк.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, гурт Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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