"Там все відмовило": Іво Бобул розкрив, що привело Степана Гігу до смерті

Співак вважає, що Степан Гіга сам погіршив свій стан.

https://glavred.net/stars/tam-vse-otkazalo-ivo-bobul-raskryl-chto-privelo-stepana-gigu-k-smerti-10735766.html Посилання скопійоване

Іво Бобул - причина смерті Степана Гіги / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іво Бобул, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

Іво Бобул розповів про стан Степана Гіги

Чому хвороба співака призвела до смерті

Український співак Іво Бобул розповів про те, чому хвороба Степана Гіги привела легендарного артиста до несподіваної смерті. Своїми міркуваннями Бобул поділився з Дмитром Гордоном.

За словами співака, головним винуватцем раптового серйозного погіршення здоров'я Степана став сам артист. Бобул розповів, що Гіга довгий час ігнорував свій стан і не давав собі достатнього відпочинку.

відео дня

Степан Гіга - діагноз / фото: facebook.com, Степан Гіга

"Мені шкода Степана, звичайно. Те, що з ним сталося — це непростима помилка. У нього здоров'я, він же знав, що у нього здоров'я таке. І треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти концертами. Але варто трохи приділити собі увагу", — поділився артист.

Іво Бобул розкрив, що пропонував свою допомогу родині колеги, як тільки дізнався про погіршення його стану. Але, на жаль, організм Степана не витримав — Бобул поділився, що у Гіги почали відмовляти органи.

Іво Бобул — інтерв'ю / скріншот YouTube

"Я дізнався відразу, мені зателефонували, тому що я спочатку зателефонував менеджеру і сказав: "Якщо щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, що у мене буде, я якось допоможу". Але виявилося, що не потрібно було, тому що там все відмовило", — розповів співак.

Степан Гіга - причина смерті

Степан Гіга помер через ускладнення цукрового діабету. Довгий час його стан тримали в секреті від широкої публіки, проте артисту довелося перенести кілька операцій. Перед смертю Гізі ампутували ногу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, похвалився своєю відмінною фізичною формою. На зміни чоловіка відреагувала Алла Пугачова.

Також співак Іво Бобул розповів про непрості взаємини з Лілією Сандулесою. Бобул вважає, що шлюб двох творчих особистостей приречений на провал. Співак натякнув, що віддавав усі сили розвитку кар'єри своєї дружини, при цьому обділяючи себе.

Вас може зацікавити:

Про особу: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга в 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, в листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред