"Не хотів дітей з нею": Іво Бобул емоційно висловився про шлюб із Сандулесою

Співак вважає, що шлюб двох артистів приречений на провал.

Іво Бобул і Лілія Сандулеса / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Іво Бобул розповів про шлюб з Лілією Сандулесою

Чому вони розлучилися

Український співак Іво Бобул згадав найскладніший шлюб зі своїх чотирьох. В інтерв'ю Дмитру Гордону артист розповів про непрості взаємини з Лілією Сандулесою.

Бобул вважає, що шлюб двох творчих особистостей приречений на провал. Співак натякнув, що віддавав усі сили розвитку кар'єри своєї дружини, при цьому обділяючи себе.

"Якщо хтось хоче одружитися на співачці і він теж музикант або співак — забудьте про це. Тому що вона буде тягнути на себе ковдру, і ви будете залишатися постійно в холоді і голоді. Будете носити за неї все — пальто... Музичні твори будете робити за неї", — розповів артист.

Іво Бобул — особисте життя / скрін з відео

У шлюбі Бобула і Сандулеси не з'явилося дітей. Він вважає, що це стало для них удачею. У той час вони активно виступали на сцені, тому часу на спокійну вагітність і пологи у Лілії не було.

"Дітей не завели — слава Богу. Працювати треба було, не було часу. Вона, напевно, не хотіла, і я не хотів дітей з нею, бо розумів, що це робота, вона заклинить і не витримає цього", — вважає співак.

Також артист підтвердив, що головною причиною розлучення з Сандулесою стала несумісність характерів. Раніше, в 2022 році, він зізнавався, що через непохитну волю дружини було складно шукати компроміси.

Лілія Сандулесу та Іво Бобул — причина розлучення / скрін з відео

"Вона сильна жінка, я не боязкий десяток. Ну, слово за слово. Я намагався згладжувати, але не виходило", — сказав тоді Бобул.

Пісні Іво Бобула і Лілії Сандулеси

Творчий і особистий союз Іво Бобула і Лілії Сандулеси став однією з найяскравіших сторінок української естради 90-х. Їхні спільні хіти, такі як "Берег любові" і "А липи цвітуть", перетворилися на справжні народні шлягери, уособлюючи романтику і щирість почуттів. За десять років артисти були не тільки дуетом, але й подружжям, проте на початку 2000-х їхні шляхи розійшлися.

Про особу: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

