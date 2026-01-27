Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Як я люблю": Галкін пішов на перевтілення заради Пугачової

Христина Трохимчук
27 січня 2026, 11:33
102
Алла Пугачова відреагувала на зміни в Максимі Галкіні.
Як виглядає Максим Галкін
Як виглядає Максим Галкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Максим Галкін похвалився своєю фізичною формою
  • Як на це відреагувала Алла Пугачова

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, похвалився своєю відмінною фізичною формою. На зміни чоловіка відреагувала Алла Пугачова в Instagram.

Нещодавно в мережі розгорілася дискусія про те, що Галкін нібито запустив себе після новорічних свят. Приводом для пліток стало відео з новорічного виступу гумориста, де він з'явився з бородою, волоссям до плечей і набраною вагою.

відео дня
Максим Галкін відростив бороду
Максим Галкін відростив бороду / фото: instagram.com, Максим Галкін

Максим не став довго терпіти коментарі про свою форму. Зараз артист проводить час з дітьми на гірськолижному курорті і вирішив показати, як виглядає насправді. Максим опублікував селфі в облягаючому спортивному костюмі і продемонстрував м'язисті руки і плоский живіт.

"До підкорення вершин готовий", — підписав знімок гуморист.

Максим Галкін - особисте життя
Максим Галкін — особисте життя / фото: instagram.com, Максим Галкін

Від фігури Максима залишилася в захваті і його дружина Алла Пугачова. Вона залишила коментар, в якому похвалила чоловіка. Артистка не стала приховувати, що саме така форма чоловіка їй більше подобається.

"Молодець! Все, як я люблю", — висловилася Пугачова.

Алла Пугачова про Максима Галкіна
Алла Пугачова про Максима Галкіна / скрін з Instagram

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іво Бобул згадав найскладніший шлюб зі своїх чотирьох. В інтерв'ю артист розповів про непрості взаємини з Лілією Сандулесою. Співак натякнув, що віддавав всі сили розвитку кар'єри своєї дружини, при цьому обділяючи себе.

Також зірка саги "Сутінки" Крістен Стюарт може покинути Америку через політику Дональда Трампа. Актриса стверджує, що не має в Голлівуді повної творчої свободи для того, щоб розвивати режисерську кар'єру. Також знаменитості не припала до смаку податкова політика.

Вас може зацікавити:

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Алла Пугачова Максим Галкин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

13:10Регіони
РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

12:38Фронт
Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

11:45Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Останні новини

13:26

Біля Чорнобиля помітили стадо здичавілих корів: як виживають у зимових умовах

13:10

Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

12:54

Чому досвідчені водії тримають в авто оцет: хитрість, яка рятує взимку

12:38

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

12:34

Стане легше платити: експерт оцінила, коли зарядка електрокарів подешевшає

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна
12:30

"Там все відмовило": Іво Бобул розкрив, що привело Степана Гігу до смерті

12:14

Що не так із легендарною "Лікарською" ковбасою: правда з архівів

12:10

Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів: яке церковне свято

11:46

Тепло до +2°С насувається на Полтаву: коли холод покине область

Реклама
11:45

Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

11:33

"Як я люблю": Галкін пішов на перевтілення заради Пугачової

11:33

Зруйновані будинки та поранені діти: Зеленський відреагував на удар РФ по ОдесіФото

11:22

Чому в Одесі немає світла: РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК, руйнування колосальні

11:15

РФ стягує сили для наступу: військовий назвав два міста, які під загрозою

11:09

Міністр освіти розкрив, коли вчителі отримають підвищену зарплату

10:37

Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко

10:31

Чоловік замовив iPhone на Temu і був готовий до найгіршого — результат сильно здивувавВідео

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

10:24

"Не хотів дітей з нею": Іво Бобул емоційно висловився про шлюб із Сандулесою

10:09

Гарантії безпеки в обмін на Донбас: ЗМІ дізналися про умови США для України

Реклама
10:05

Франція блокує закупівлю: країни ЄС виборюють передачу Україні Storm Shadow

09:09

П'ять знаків зодіаку, які не можуть жити без саду і городу

09:06

Новий графік відключень для Одеси та області: коли не буде світла 27 січняФото

08:59

РФ атакувала Львівську область: під удар потрапила інфраструктура, що відомо

08:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 січня (оновлюється)

08:45

Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя

08:38

Німеччина не передаватиме Україні Patriot: Пісторіус пояснив позицію щодо ППО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

В Україні запроваджено аварійні відключення: як відключають світло 27 січня

08:10

Як РФ загрузла у війні проти УкраїниПогляд

08:08

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

08:00

Прогриміли десятки вибухів: безпілотники атакували Краснодарський край і Курськ

07:56

З хлопчика в юнака: син Максима Галкіна перетворюється на мінікопію батька

06:52

Дрони завдали удару по Одесі, зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути людиФотоВідео

06:10

Чого хоче досягти ПутінПогляд

05:55

Слідом за Анджеліною Джолі: зірка "Сутінків" залишає Голлівуд

05:23

Гора смачного печива без борошна за 25 хвилин: рецепт з чотирьох інгредієнтів

04:55

5 дуже суворих заборон: що не можна робити у свято 27 січня

04:30

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці суриката в капелюсі за 49 секунд

Реклама
03:30

Як вибрати якісний диван: п'ять головних ознак надійних меблів

03:00

Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

02:12

Головний тренд 2026 року: колір манікюру, який притягує успіх і достатокФото

02:02

Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається

01:36

На Львівщині світла не буде до 9 годин: графіки відключень на 27 січня

01:24

Вареники і борщ за смаком: які українські страви сподобалися британцевіВідео

00:31

Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

00:27

Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

00:16

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

26 січня, понеділок
23:39

"Ви бачите бар'єри": оскароносна Наталі Портман розкритикувала "Оскар-2026"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти