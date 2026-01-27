"Як я люблю": Галкін пішов на перевтілення заради Пугачової

Алла Пугачова відреагувала на зміни в Максимі Галкіні.

Як виглядає Максим Галкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Максим Галкін похвалився своєю фізичною формою

Як на це відреагувала Алла Пугачова

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, похвалився своєю відмінною фізичною формою. На зміни чоловіка відреагувала Алла Пугачова в Instagram.

Нещодавно в мережі розгорілася дискусія про те, що Галкін нібито запустив себе після новорічних свят. Приводом для пліток стало відео з новорічного виступу гумориста, де він з'явився з бородою, волоссям до плечей і набраною вагою.

Максим Галкін відростив бороду / фото: instagram.com, Максим Галкін

Максим не став довго терпіти коментарі про свою форму. Зараз артист проводить час з дітьми на гірськолижному курорті і вирішив показати, як виглядає насправді. Максим опублікував селфі в облягаючому спортивному костюмі і продемонстрував м'язисті руки і плоский живіт.

"До підкорення вершин готовий", — підписав знімок гуморист.

Максим Галкін — особисте життя / фото: instagram.com, Максим Галкін

Від фігури Максима залишилася в захваті і його дружина Алла Пугачова. Вона залишила коментар, в якому похвалила чоловіка. Артистка не стала приховувати, що саме така форма чоловіка їй більше подобається.

"Молодець! Все, як я люблю", — висловилася Пугачова.

Алла Пугачова про Максима Галкіна / скрін з Instagram

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

