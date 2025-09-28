"За кожного загиблого": українські зірки емоційно відреагували на атаку РФ

Українські знаменитості показали наслідки обстрілу РФ та звернулись до світу.

https://glavred.net/stars/za-kazhdogo-pogibshego-ukrainskie-zvezdy-emocionalno-otreagirovali-na-ataku-rf-10701941.html Посилання скопійоване

Українські зірки розповіли про терористичний обстріл України / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv_region, instagram.com, Христина Решетник

Ви дізнаєтесь:

Як українські знаменитості рятувалися від атаки на столицю

Якою була їхня реакція на обстріл

У ніч проти 28 вересня країна-терорист РФ здійснила черговий масований обстріл України. Найбільше постраждали Київ та його передмістя, а також Біла Церква і Запоріжжя. У столиці вже відомо про трьох загиблих та десятки поранених.

Українські зірки поділилися, як пережили цю тривожну ніч, і звернулися до світу, показавши наслідки російського терору.

відео дня

Григорій та Христина Решетники

Дружина українського ведучого Григорія Решетника поділилася у Instagram болючим сімейним фото після атаки РФ. Родина у повному складі ховалася від обстрілу в укритті. На світлині добре видно, наскільки втомлені зіркові батьки та їхні троє маленьких синів. Один із хлопчиків заснув босоніж на руках у батька.

"Сил немає це переживати щоразу", — написала Христина Решетник.

Григорій Решетник з родиною ховались від обстрілу Києва / фото: instagram.com, Христина Решетник

Григорій Решетник також звернувся до світу у своєму Instagram, закликавши не залишати злочини РФ безкарними.

"Світе, схаменися, перестань нарешті боятися, бо вже завтра-післязавтра це будуть кадри уже з ваших вулиць", — закликав ведучий.

Григорій Решетник зробив емоційне звернення / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фото з укриття, де разом із маленьким сином рятувалася від обстрілу. Під час тривоги Олександр вирішив поспати на розкладному ліжку, тоді як його зірковій мамі було не до сну.

"Київ, сподіваюсь усі в укриттях", — звернулась до підписників ведуча.

Маша Єфросиніна з сином в укритті / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Також Марія відреагувала на загибель унаслідок російської атаки 12-річної дівчинки.

"За кожного загиблого відповісте", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна відреагувала на руйнування Борщагівки / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська прокоментувала обстріл столиці у своїх Instagram Stories.

"Київ, бережіть себе", — написала артистка та додала емодзі розбитого серця, висловивши співчуття постраждалим.

Наталія Могилевська відреагувала на атаку РФ / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Джамала

Переможниця Євробачення Джамала активно інформує західну аудиторію про російські атаки, використовуючи свою міжнародну популярність. Вона поширила кадри наслідків обстрілів українських міст та розповіла іноземцям про події тієї страшної ночі.

"Київ, Суми, Запоріжжя. Балістика, дрони. Росія — країна-терорист", — написала співачка у своїх Instagram Stories.

Джамала розповіла про російські атаки на міста України / фото: instagram.com, Джамала

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська поширила фото та відео руйнувань після атак РФ на житлові будинки у Києві та Запоріжжі, щоб привернути увагу до воєнних злочинів.

"Київ зараз. Борщагівка...", — підписала світлину з понівеченою вулицею акторка.

Ольга Сумська вражена наслідками обстрілу РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Євген Кот

Танцівник і переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про реакцію своєї доньки на обстріли. Він зізнався, що Леля чує вибухи та реагує на них, але батьки намагаються заспокоїти дитину.

"Маленька з мамою ховаються в укритті, я ходжу туди-сюди, всі не спимо вже довго. Леля чує вибухи і каже бум-бум... Пояснюємо дитині, що це хмарки між собою бум і потім буде кап-кап. На жаль, такі наші реалії...", — розповів танцівник.

Євген Кот розповів про реакцію доньки на атаку РФ / фото: instagram.com, Євген Кот

Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова висловила співчуття усім постраждалим від атаки у своїх Instagram Stories. Вона опублікувала фотографії наслідків обстрілу: знищені вулиці, дим над столицею та вогнеборців, які прийшли на допомогу постраждалим.

"Страшна ніч. Співчуття всім загиблим та пораненим", — написала співачка.

Світлана Тарабарова висловила співчуття постраждалим / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, як зірки відреагували на масовану атаку РФ на столицю. Леся Нікітюк, Даша Квіткова, Аліна Шаманська та інші зірки поділились, як пережили страшну ніч та висловили свої співчуття постраждалим від терористичної атаки Росії.

Також українська акторка Ольга Сумська розповіла про свої вікові зміни та те, як вона зараз сприймає свою зовнішність. Вона заявила, що хоче схуднути на 15 кілограм та знятись у пікантній фотосесії. Вона зазначила, що секретом її молодості є енергія, яку вона отримує на сцені.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред