Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"За кожного загиблого": українські зірки емоційно відреагували на атаку РФ

Христина Трохимчук
28 вересня 2025, 10:53
288
Українські знаменитості показали наслідки обстрілу РФ та звернулись до світу.
Григорій Решетник
Українські зірки розповіли про терористичний обстріл України / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv_region, instagram.com, Христина Решетник

Ви дізнаєтесь:

  • Як українські знаменитості рятувалися від атаки на столицю
  • Якою була їхня реакція на обстріл

У ніч проти 28 вересня країна-терорист РФ здійснила черговий масований обстріл України. Найбільше постраждали Київ та його передмістя, а також Біла Церква і Запоріжжя. У столиці вже відомо про трьох загиблих та десятки поранених.

Українські зірки поділилися, як пережили цю тривожну ніч, і звернулися до світу, показавши наслідки російського терору.

відео дня

Григорій та Христина Решетники

Дружина українського ведучого Григорія Решетника поділилася у Instagram болючим сімейним фото після атаки РФ. Родина у повному складі ховалася від обстрілу в укритті. На світлині добре видно, наскільки втомлені зіркові батьки та їхні троє маленьких синів. Один із хлопчиків заснув босоніж на руках у батька.

"Сил немає це переживати щоразу", — написала Христина Решетник.

Григорій Решетник
Григорій Решетник з родиною ховались від обстрілу Києва / фото: instagram.com, Христина Решетник

Григорій Решетник також звернувся до світу у своєму Instagram, закликавши не залишати злочини РФ безкарними.

"Світе, схаменися, перестань нарешті боятися, бо вже завтра-післязавтра це будуть кадри уже з ваших вулиць", — закликав ведучий.

Григорій Решетник
Григорій Решетник зробив емоційне звернення / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фото з укриття, де разом із маленьким сином рятувалася від обстрілу. Під час тривоги Олександр вирішив поспати на розкладному ліжку, тоді як його зірковій мамі було не до сну.

"Київ, сподіваюсь усі в укриттях", — звернулась до підписників ведуча.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з сином в укритті / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Також Марія відреагувала на загибель унаслідок російської атаки 12-річної дівчинки.

"За кожного загиблого відповісте", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна відреагувала на руйнування Борщагівки / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська прокоментувала обстріл столиці у своїх Instagram Stories.

"Київ, бережіть себе", — написала артистка та додала емодзі розбитого серця, висловивши співчуття постраждалим.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська відреагувала на атаку РФ / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Джамала

Переможниця Євробачення Джамала активно інформує західну аудиторію про російські атаки, використовуючи свою міжнародну популярність. Вона поширила кадри наслідків обстрілів українських міст та розповіла іноземцям про події тієї страшної ночі.

"Київ, Суми, Запоріжжя. Балістика, дрони. Росія — країна-терорист", — написала співачка у своїх Instagram Stories.

Джамала
Джамала розповіла про російські атаки на міста України / фото: instagram.com, Джамала

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська поширила фото та відео руйнувань після атак РФ на житлові будинки у Києві та Запоріжжі, щоб привернути увагу до воєнних злочинів.

"Київ зараз. Борщагівка...", — підписала світлину з понівеченою вулицею акторка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська вражена наслідками обстрілу РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Євген Кот

Танцівник і переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про реакцію своєї доньки на обстріли. Він зізнався, що Леля чує вибухи та реагує на них, але батьки намагаються заспокоїти дитину.

"Маленька з мамою ховаються в укритті, я ходжу туди-сюди, всі не спимо вже довго. Леля чує вибухи і каже бум-бум... Пояснюємо дитині, що це хмарки між собою бум і потім буде кап-кап. На жаль, такі наші реалії...", — розповів танцівник.

Євген Кот
Євген Кот розповів про реакцію доньки на атаку РФ / фото: instagram.com, Євген Кот

Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова висловила співчуття усім постраждалим від атаки у своїх Instagram Stories. Вона опублікувала фотографії наслідків обстрілу: знищені вулиці, дим над столицею та вогнеборців, які прийшли на допомогу постраждалим.

"Страшна ніч. Співчуття всім загиблим та пораненим", — написала співачка.

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова висловила співчуття постраждалим / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, як зірки відреагували на масовану атаку РФ на столицю. Леся Нікітюк, Даша Квіткова, Аліна Шаманська та інші зірки поділились, як пережили страшну ніч та висловили свої співчуття постраждалим від терористичної атаки Росії.
Також українська акторка Ольга Сумська розповіла про свої вікові зміни та те, як вона зараз сприймає свою зовнішність. Вона заявила, що хоче схуднути на 15 кілограм та знятись у пікантній фотосесії. Вона зазначила, що секретом її молодості є енергія, яку вона отримує на сцені.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Ракетна атака на Україну ракетна атака на Києв
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів - названа головна ціль атаки

Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів - названа головна ціль атаки

11:26Війна
Україну накриє похолодання: у яких регіонах очікується +1 °C і сніг

Україну накриє похолодання: у яких регіонах очікується +1 °C і сніг

11:21Синоптик
"Москва хоче далі воювати": Зеленський різко відповів на удар РФ по Україні

"Москва хоче далі воювати": Зеленський різко відповів на удар РФ по Україні

10:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історики

Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історики

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належав

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Останні новини

12:40

Любовний гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня

12:23

Результат "на обличчя": суддя МастерШеф показала себе до пластичної операції

12:04

Велика каструля смачних котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

11:53

Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел

11:26

Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів - названа головна ціль атаки

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
11:23

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

11:21

Україну накриє похолодання: у яких регіонах очікується +1 °C і сніг

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня

11:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 вересня (оновлюється)

Реклама
10:53

"За кожного загиблого": українські зірки емоційно відреагували на атаку РФ

10:28

"Москва хоче далі воювати": Зеленський різко відповів на удар РФ по УкраїніФото

10:24

У жовтні ціни на євро та долар перепишуть: скільки коштуватиме валюта

10:04

Гороскоп Таро на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Стрільцям - ризик, Ракам - відповідь

09:57

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому булоВідео

09:29

Тактика "тисячи порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямкиПогляд

09:26

Гороскоп на завтра 29 вересня: Ракам - новини, Скорпіонам - цікава зустріч

09:21

РФ вдарила по будівлі Інституту кардіології в Києві – там загинули людиФото

08:59

Росія готується вкрасти ЗАЕС: в МЗС попередили про серйозні ризики

08:54

Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку

08:34

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Рибам - виклик, Дівам - завал

Реклама
08:33

Росіяни нанесли 8 ударів по Запоріжжю: серед поранених - дітиФото

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Розтрощені вулиці та ракета на дорозі: зʼявилися моторошні кадри атаки РФ по КиєвуФото

07:10

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

06:49

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинкиФото

05:39

Зірки на боці Овнів, жовтень відкриє нові двері: гороскоп на місяць

05:07

Рибалки зі стажем будуть заздрити: лайфхак, як зловити гору карасів

04:35

Яку помилку ми робимо під час вживання слова "закрутки": не усі здогадуютьсяВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і малюка за 17 секунд

02:25

Здатні підкорювати бізнес, науку й мистецтво: ТОП-5 найрозумніших знаків зодіаку

01:36

У Києві гримлять вибухи, летить купа Шахедів: столиця під ворожою атакою

00:40

Літаки РФ вже у повітрі, загроза ударів висока: коли ракети підлетять до України

27 вересня, субота
23:57

Орбан раптово накинувся на Зеленського зі звинуваченнями у "переслідуванні"

23:41

Дякую: Галкін відреагував на слова підписниці та показав шикарний новий образ

22:57

"Притиснув мене до крісла": актор Логай після втрати пальця потрапив у страшну ДТП

22:55

Дочка Лорак зганьбилася привітанням співачки з днем народження

22:21

Чому Україна виграє війну: Financial Times назвав кілька аргументів

22:01

Бордо та айворі: Олена Зеленська та Меланія Трамп показалися в розкішних костюмах

21:17

Найближчим часом буде обстріл, РФ накопичила понад 1000 дронів і ракет: які регіони під загрозою

21:14

Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

Реклама
20:11

"Величезний тиск": родичі Брюса Вілліса почали ділити спадок актора

19:38

Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

19:18

Яке прибирання не можна робити вдома 28 вересня: важливе церковне свято 28 вересня

19:10

Як війна виходить у нові домениПогляд

19:09

Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень

18:45

Москва буде у суцільній темряві: Зеленський потужно пригрозив РосіїВідео

18:28

Найшвидша закуска, яку розмітають моментально зі столу - рецепт

18:23

Ціни стрімко зростають перед зимою: в Україні дорожчає затребуваний продукт

18:08

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

18:05

Обман на століття: чому в СРСР "вигадали" дату хрещення Русі і коли воно булоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти