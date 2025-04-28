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Тіна Кароль зробила відверте зізнання про іншого чоловіка

Олена Кюпелі
28 квітня 2025, 15:38
296
Тіна Кароль зробила зізнання в день смерті її першого чоловіка - Євгена Огіра.
Тіна Кароль розповіла про целібат
Тіна Кароль розповіла про целібат / Колаж Главред, фото Телеграм Тіни Кароль

Коротко:

  • Про що розповіла Тіна Кароль
  • Який етап вона завершила

Українська співачка Тіна Кароль зробила несподіване зізнання в річницю смерті її чоловіка Євгена Огіра, який помер 28 квітня 2013 року через онкологічне захворювання.

На своїй сторінці в Telegram Тіна Кароль заговорила про те, що їй довелося пройти за ці 12 років, як вона росла над собою і на що тепер готова знову.

відео дня
Тина Кароль рассказала про нового мужчину
Тіна Кароль розповіла про нового чоловіка / Скріншот Телеграм Тіни Кароль

"Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум і душу фантомами його присутності. Кажуть, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато хто говорить, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, та інтуїцією", - пише Тіна Кароль.

Тіна Кароль зробила несподіване зізнання
Тіна Кароль зробила несподіване зізнання / Фото Телеграм/Тіна Кароль

За її словами, вона "прийняла цей бій, складний до крику кожної клітини, скрипу зубів, без права на помилку".

"Повний покладених надій тільки на себе. Повний аскез і целібату. Відсутність права на слабкість, тому що росте син, який повинен бачити маму тільки переможницею і героїнею, і він бачив мене тільки такою завжди", - ділиться Тіна Кароль.

Тіна Кароль зробила несподіване зізнання
Тіна Кароль зробила несподіване зізнання / Фото Телеграм/Тіна Кароль

За словами артистки, вона вистояла, залишилася тверезою і красивою, духовно і фізично сильною, не зраджуючи принципам людяності та патріотизму, зумівши пережити тиск, шантаж і жорстокість.

"Я стала вдовою у 28 років. І тільки зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиті для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному синові, якому все небо, до якого могла дотягнутися, схилила", - каже Тіна Кароль.

Тіна Кароль зробила несподіване зізнання
Тіна Кароль зробила несподіване зізнання / Фото Телеграм/Тіна Кароль

"Не бійтеся виклику, бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою", - додала вона.

Кароль, інфографіка, рос
Кароль, інфографіка, рос / Главред

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Шлюб Тіни Кароль із Євгеном Огіром

У 2008 році Тіна Кароль таємно вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, пише Вікіпедія.

18 листопада 2008 року народила першу дитину, сина Веніаміна. Уже через три тижні після пологів співачка повернулася на сцену.

28 квітня 2013 року чоловік помер від раку шлунка.

Втрату Євгена Огіра виконавиця болісно пережила і вже понад 10 років живе сама, не наважуючись розпочати стосунки.

Тіна Кароль присвятила чоловікові альбом "Пам'ятаю", пісні з якого досі не може виконувати без сліз. Особливо важкою для співачки є композиція "Выше облаков".

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