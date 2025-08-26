Неллі Фуртадо висміяла хейтерів, які соромили її за зайву вагу

Коротко:
- Як себе подає Неллі Фуртадо
- Що він намагається сказати
Популярна співачка Неллі Фуртадо відправила дотепне послання бодішеймерам на тлі обговорень в інтернеті її фігури та сценічного вбрання.
Як пише Page Six, виконавиця хіта "I'm Like a Bird" очолила Манчестерський гей-парад у неділю, вийшовши на сцену у вільній футболці з мультяшним зображенням фігури у формі пісочного годинника, на якій було намальовано вкорочений топ, джинсова міні-спідниця та пояс із написом "Whoa Nelly" (назва її дебютного альбому, випущеного 2000 року).
На спині її футболки красувалося татуювання з мультяшним персонажем, на якому курсивом було написано "Better than ever" (Краще, ніж будь-коли).
46-річна Фуртадо доповнила це зухвале вбрання колготками в сітку і яскравими чобітьми.
Нещодавні вбрання Фуртадо для виступів викликали бурхливі обговорення у шанувальників. На своєму виступі на фестивалі Big Feastival у Великій Британії в п'ятницю ввечері співачка одягла бюстгальтер і спідницю з потертого деніму від Stella Xingyi, які вона одягла поверх майки Thirteen Crosby з метеликом.
Плащ у тонку смужку від Samuel Gärtner, широкий ремінь із пряжкою "Whoa, Nelly!" і високі чоботи доповнили її образ.
Фуртадо опублікувала це ефектне вбрання в Instagram і отримала безліч схвальних коментарів.
