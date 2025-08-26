Неллі Фуртадо висміяла хейтерів, які соромили її за зайву вагу

Співачка налаштована дуже позитивно і любить себе та своє тіло.

Неллі Фуртадо відповіла хейтерам / Колаж Главред, фото Instagram/nellyfurtado

Популярна співачка Неллі Фуртадо відправила дотепне послання бодішеймерам на тлі обговорень в інтернеті її фігури та сценічного вбрання.

Як пише Page Six, виконавиця хіта "I'm Like a Bird" очолила Манчестерський гей-парад у неділю, вийшовши на сцену у вільній футболці з мультяшним зображенням фігури у формі пісочного годинника, на якій було намальовано вкорочений топ, джинсова міні-спідниця та пояс із написом "Whoa Nelly" (назва її дебютного альбому, випущеного 2000 року).

На спині її футболки красувалося татуювання з мультяшним персонажем, на якому курсивом було написано "Better than ever" (Краще, ніж будь-коли).

46-річна Фуртадо доповнила це зухвале вбрання колготками в сітку і яскравими чобітьми.

Неллі Фуртадо говорить про прийняття / Фото Instagram/nellyfurtado

Нещодавні вбрання Фуртадо для виступів викликали бурхливі обговорення у шанувальників. На своєму виступі на фестивалі Big Feastival у Великій Британії в п'ятницю ввечері співачка одягла бюстгальтер і спідницю з потертого деніму від Stella Xingyi, які вона одягла поверх майки Thirteen Crosby з метеликом.

Неллі Фуртадо змінилася / Фото Instagram/nellyfurtado

Плащ у тонку смужку від Samuel Gärtner, широкий ремінь із пряжкою "Whoa, Nelly!" і високі чоботи доповнили її образ.

Фуртадо опублікувала це ефектне вбрання в Instagram і отримала безліч схвальних коментарів.

