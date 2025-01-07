Неллі Фуртадо змінилася до невпізнання і показала свої сильно округлі форми

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- Як змінилася Неллі Фуртадо
- Що вона думає з цього приводу
Популярна співачка Неллі Фуртадо розпочала 2025 рік, поділившись із шанувальниками посланням про прийняття свого тіла, щоб "відсвяткувати" свою новопридбану любов до себе.
Співачка і авторка пісень, яка прославилася на початку нульових, з гордістю позувала в яскраво-помаранчевому бікіні на фотографіях, опублікованих в Instagram.
Вона продемонструвала свою фігуру в привабливому роздільному купальнику, роблячи знімки в дзеркалі.
"У 2025 році тіло буде нейтральним. Але найголовніше, любіть кожним дюймом серця, спасибі за всі спогади цього року", - почала свій пост 46-річна Фуртадо.
"Цього року я абсолютно по-новому усвідомила естетичний тиск своєї роботи, водночас я відчула нові рівні любові до себе і справжньої впевненості зсередини", - пише зірка, милуючись своїми новими округлими формами зірка.
Володарка премії "Греммі" також пояснила, що на ній не було жодного макіяжу, а світлини не були відредаговані чи відфільтровані.
Неллі Фуртадо виглядає цілком щасливою і абсолютно не соромиться своїх нових форм.
"Але в мене є автозасмага! У мене є судинні зірочки, і вони нагадують мені про мою маму, тіток і життя, тому я думаю, що саме тому я досі з ними не розлучаюся", - додала вона.
Виконавиця також заперечувала, що робила косметичні операції на обличчі й тілі, за винятком того, що "зовсім недавно" поставила вініри на верхній ряд зубів.
"До сих пір я не робила ніяких ін'єкцій в обличчя або губи, або філерів, але в мене є люблячий косметолог старого гарту, у якого я купую сироватки і креми, і я почала це робити, коли мені було 20", - продовжила вона.
Неллі Фуртадо була і є дуже популярною артисткою. Вона також славиться своєю любов'ю до екстравагантних костюмів.
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