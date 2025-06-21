"Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз

Українська акторка Анна Кошмал повідомила про те, як сильно її підкосили атаки росіян на Україну.

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Анна Кошмал розповіла про хворобу / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

Коротко:

На що захворіла Анна Кошмал

Що стало причиною захворювання актриси

Українська актриса Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Як написала актриса на своїй сторінці в Instagram, стрес не проходить безслідно.

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Анна Кошмал розповіла про хворобу / Фото Instagram/smorkovkina

"Останній сильний обстріл суттєво вдарив по імунці, лежала кілька днів із температурою та ангіною, важко було стояти на ногах. Сьогодні я нарешті на ногах", - поділилася актриса.

Анна Кошмал розповіла про хворобу / Фото Instagram/smorkovkina

Сама акторка із сумом також повідомила, що не змогла провести в останню путь свого друга-актора Юрія Філіпенка, який загинув на фронті.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".

А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.

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Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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