"Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз

Коротко:
- На що захворіла Анна Кошмал
- Що стало причиною захворювання актриси
Українська актриса Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
Як написала актриса на своїй сторінці в Instagram, стрес не проходить безслідно.
"Останній сильний обстріл суттєво вдарив по імунці, лежала кілька днів із температурою та ангіною, важко було стояти на ногах. Сьогодні я нарешті на ногах", - поділилася актриса.
Сама акторка із сумом також повідомила, що не змогла провести в останню путь свого друга-актора Юрія Філіпенка, який загинув на фронті.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".
А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.
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Хто така Анна Кошмал?
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
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