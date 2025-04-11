Анна Кошмал показала доньку: який вигляд має малятко

Актриса Анна Кошмал уперше показала, який вигляд має її новонароджена донька.

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Анна Кошмал стала мамою дівчинки, якій виповнився місяць / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

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Який вигляд має крихітна дівчинка Софія

Скільки їй виповнилося

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, уперше поділилася фото свого малятка.

Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Донечці вже місяць. Кожен день тану в цих солодких обіймах. Немає слів, тільки тонна любові", - написала актриса.

Малятку Софії 1 місяць / Фото Instagram/smorkovkina

Раніше акторка вже публікувала серію фотографій з малятком Софійкою, і зазначила, що в статусі мами двох дітей навіть не помічає, як пролітають дні. "Останній місяць вагітності тягнувся, здавалося, цілу вічність. І ці два тижні пролетіли як один день", - радісно говорила актриса.

Анна Кошмал показала доньку / Фото Instagram/ smorkovkina

Анна Кошмал показала доньку / Фото Instagram/ smorkovkina

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".

А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.

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Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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