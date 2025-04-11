Анна Кошмал показала доньку: який вигляд має малятко

Коротко:
- Який вигляд має крихітна дівчинка Софія
- Скільки їй виповнилося
Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно стала мамою дівчинки, яку вона назвала Софією, уперше поділилася фото свого малятка.
Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Донечці вже місяць. Кожен день тану в цих солодких обіймах. Немає слів, тільки тонна любові", - написала актриса.
Раніше акторка вже публікувала серію фотографій з малятком Софійкою, і зазначила, що в статусі мами двох дітей навіть не помічає, як пролітають дні. "Останній місяць вагітності тягнувся, здавалося, цілу вічність. І ці два тижні пролетіли як один день", - радісно говорила актриса.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".
А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.
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Хто така Анна Кошмал?
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
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