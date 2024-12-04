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Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

Анна Підгорна
4 грудня 2024, 23:27
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Шведський монарх уже прокоментував трагічний відхід старшої сестри.
Принцеса Швеції Біргітта Інгеборг Аліса
Померла шведська принцеса Біргітта - старша сестра короля Карла XVI / колаж: Главред, фото: instagram.com/kungahuset (Charles Hammarsten), wikipedia.org

Коротко:

  • Померла старша сестра короля Швеції Карла XV
  • Монарх прокоментував смерть принцеси Біргітти

Її Королівська Високість принцеса Шведська, принцеса Гогенцоллерн Біргітта Інгеборга Аліса Шведська, старша сестра чинного короля Швеції Карла XVI Густава, померла у віці 87 років. Повідомлення про трагічну втрату з'явилося на офіційному сайті шведської королівської сім'ї та в соціальних мережах.

"З великим сумом я отримав сьогодні звістку про те, що моя сестра, принцеса Біргітта, померла. Моя сестра була яскравою і відкритою особистістю, якої буде дуже бракувати мені і моїй родині. Разом з усією своєю сім'єю я висловлюю співчуття дітям і онукам принцеси Біргітти", - прокоментував смерть сестри король Карл XVI Густав.

відео дня

Принцеса Біргітта померла на Мальорці, де жила в останні роки. Причина смерті Її Королівської Високості поки що не розголошується.

Покійна принцеса була дружиною Йоганна Георга Гогенцоллерна, представника знатного аристократичного роду Гогенцоллерн-Зігмарінген. У цьому шлюбі у подружжя з'явилося троє дітей, а пізніше - п'ятеро онуків.

Принцеса Біргітта в день свого весілля
Принцеса Біргітта в день свого весілля з Йоганном Георгом Гогенцоллерном 1961 року / wikipedia.org

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Хто такий Карл XVI Густав?

Карл XVI Густав - король Швеції з 15 вересня 1973 року. Представник династії Бернадотів. Зійшов на шведський трон у віці 27 років після свого 90-річного діда Густава VI Адольфа.

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