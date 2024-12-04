Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

Шведський монарх уже прокоментував трагічний відхід старшої сестри.

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Померла шведська принцеса Біргітта - старша сестра короля Карла XVI / колаж: Главред, фото: instagram.com/kungahuset (Charles Hammarsten), wikipedia.org

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Померла старша сестра короля Швеції Карла XV

Монарх прокоментував смерть принцеси Біргітти

Її Королівська Високість принцеса Шведська, принцеса Гогенцоллерн Біргітта Інгеборга Аліса Шведська, старша сестра чинного короля Швеції Карла XVI Густава, померла у віці 87 років. Повідомлення про трагічну втрату з'явилося на офіційному сайті шведської королівської сім'ї та в соціальних мережах.

"З великим сумом я отримав сьогодні звістку про те, що моя сестра, принцеса Біргітта, померла. Моя сестра була яскравою і відкритою особистістю, якої буде дуже бракувати мені і моїй родині. Разом з усією своєю сім'єю я висловлюю співчуття дітям і онукам принцеси Біргітти", - прокоментував смерть сестри король Карл XVI Густав.

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Принцеса Біргітта померла на Мальорці, де жила в останні роки. Причина смерті Її Королівської Високості поки що не розголошується.

Покійна принцеса була дружиною Йоганна Георга Гогенцоллерна, представника знатного аристократичного роду Гогенцоллерн-Зігмарінген. У цьому шлюбі у подружжя з'явилося троє дітей, а пізніше - п'ятеро онуків.

Принцеса Біргітта в день свого весілля з Йоганном Георгом Гогенцоллерном 1961 року / wikipedia.org

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Хто такий Карл XVI Густав? Карл XVI Густав - король Швеції з 15 вересня 1973 року. Представник династії Бернадотів. Зійшов на шведський трон у віці 27 років після свого 90-річного діда Густава VI Адольфа.

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