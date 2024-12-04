Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

Коротко:
- Померла старша сестра короля Швеції Карла XV
- Монарх прокоментував смерть принцеси Біргітти
Її Королівська Високість принцеса Шведська, принцеса Гогенцоллерн Біргітта Інгеборга Аліса Шведська, старша сестра чинного короля Швеції Карла XVI Густава, померла у віці 87 років. Повідомлення про трагічну втрату з'явилося на офіційному сайті шведської королівської сім'ї та в соціальних мережах.
"З великим сумом я отримав сьогодні звістку про те, що моя сестра, принцеса Біргітта, померла. Моя сестра була яскравою і відкритою особистістю, якої буде дуже бракувати мені і моїй родині. Разом з усією своєю сім'єю я висловлюю співчуття дітям і онукам принцеси Біргітти", - прокоментував смерть сестри король Карл XVI Густав.
Принцеса Біргітта померла на Мальорці, де жила в останні роки. Причина смерті Її Королівської Високості поки що не розголошується.
Покійна принцеса була дружиною Йоганна Георга Гогенцоллерна, представника знатного аристократичного роду Гогенцоллерн-Зігмарінген. У цьому шлюбі у подружжя з'явилося троє дітей, а пізніше - п'ятеро онуків.
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Хто такий Карл XVI Густав?
Карл XVI Густав - король Швеції з 15 вересня 1973 року. Представник династії Бернадотів. Зійшов на шведський трон у віці 27 років після свого 90-річного діда Густава VI Адольфа.
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