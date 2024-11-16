У Росії померла радянська кіноактриса Світлана Світлична

Коротко:
- У 84 роки померла Світлана Світлична
- Вона страждала від онкології
- Актриса майже весь час лежала
У терористичній Росії померла легендарна радянська актриса і виконавиця багатьох кіноролей Світлана Світлична.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, попередня причина смерті Світличної - серцево-судинна недостатність на тлі онкологічного захворювання: раку ротоглотки.
Російські ЗМІ часто писали про погіршення здоров'я артистки. Так, наприкінці серпня лікарі визнали її невиліковно хворою і присвоїли паліативний статус. Сама актриса відмовлялася лікуватися.
Також повідомляється, що у 84-річної Світличної було новоутворення в лобовій частці мозку. Вона практично втратила пам'ять через хворобу Альцгеймера - були проблеми з мовленням і мисленням.
Раніше журналісти також писали про те, що останнім часом Світлична скаржилася на постійні болі в голові, вухах і горлі. Вона не могла пересуватися без сторонньої допомоги і більшу частину часу лежала в ліжку.
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Раніше Главред писав про те, що у російської відомої актриси і зірки "Діамантової руки" Світлани Світличної виявили рак, але вона була проти хірургічного втручання. Актриса боялася, що в неї може ще сильніше погіршитися самопочуття після операції.
Нагадаємо, раніше 83-річна Світлана Світлична опинилася в реанімації. За інформацією пропагандистського ресурсу, актриса була вдома, коли відчула різке погіршення самопочуття. Світлична одразу викликала швидку медичну допомогу.
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Хто така Світлана Світлична
Світлана Світлична - радянська і російська актриса, зірка фільму "Діамантова рука". Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая.
За даними Вікіпедії, у цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки - сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.
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