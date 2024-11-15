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Принцеса померла: в Японії не стало 101-річної Юріко

Олена Кюпелі
15 листопада 2024, 21:41
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Принцеса Юріко померла від захворювання у віці 101 року.
В Японії померла принцеса Юріко
В Японії померла принцеса Юріко / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Принцеса Японії померла у віці 101 року
  • Від чого померла правителька

Японська принцеса Юріко, дружина брата імператора Хірохіто воєнного часу і найстаріший член імператорської сім'ї Японії, померла після нещодавнього погіршення здоров'я.

Як повідомляє CNN, знаменитість, багатодітна мама і лідер країни померла у віці 101 року.

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Юріко померла в токійській лікарні. Причина смерті не розголошується, але японські медіа повідомили, що жінка померла від пневмонії.

Принцеса народилася 1923 року в аристократичній родині. Юріко вийшла заміж у 18 років за принца Мікасу, молодшого брата Хірохіто і дядька нинішнього імператора Нарухіто, за кілька місяців до початку Другої світової війни.

Упродовж свого довгого життєвого шляху, жінка розповідала, як жила в притулку зі своїм чоловіком і їхньою маленькою донькою після того, як їхня резиденція згоріла внаслідок американських бомбардувань Токіо в останні місяці війни в 1945 році.

Юріко виростила п'ятьох дітей і підтримувала дослідження Мікаси в галузі стародавньої історії Близького Сходу, одночасно виконуючи свої офіційні обов'язки та беручи участь у благодійній діяльності. Вона пережила свого чоловіка і трьох синів.

Її смерть скоротила імператорську сім'ю Японії, яка швидко скорочується, до 16 осіб, включно з чотирма чоловіками, оскільки країна стикається з дилемою, як зберегти королівську сім'ю, тоді як консерватори в керівній партії наполягають на збереженні винятково чоловічої спадкоємності.

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Як раніше повідомляв Главред, Легендарний Голлівудський актор Тімоті Вест, який був одружений з акторкою з серіалу "Вежі Фолті" Прунелле Скейлс, помер у віці 90 років, повідомила його сім'я.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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Хто така принцеса Юріко

Принцеса Юріко - член імператорського дому Японії, вдова Такахіто, принца Мікаса, четвертого сина імператора Тайсе та імператриці Теймей. Принцеса була останньою тіткою, що залишилася в живих, за батьківською лінією попереднього імператора Акіхіто і останнім членом сім'ї, народженим у період Тайсе.

У принца і принцеси було п'ятеро дітей, з яких тільки двоє досі живі. Крім п'ятьох дітей, станом на 2015 рік у них було дев'ять онуків і чотири правнуки. Дві дочки подружжя покинули імператорську сім'ю після весілля. Усі три сини померли, пише Вікіпедія.

Принцеса Мікаса була почесним президентом різних благодійних організацій, здебільшого тих, які займаються збереженням традиційної японської культури. Вона також відігравала активну роль у японському товаристві Червоного Хреста.

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