"Залишиться лише світла пам'ять": у відомої української співачки сталося горе

Геля Зозуля розповіла, як проживає втрату.

https://glavred.net/stars/ostanetsya-lish-svetlaya-pamyat-u-izvestnoy-ukrainskoy-pevicy-sluchilos-gore-10618217.html Посилання скопійоване

У Гелі Зозулі померла бабуся / колаж: Главред, фото: pixabay.com/, instagram.com, Геля Зозуля

Коротко:

Геля Зозуля втратила близьку людину

Артистка розповіла, як справляється зі своїм горем

Юна українська співачка Геля Зозуля поділилася з шанувальниками особистою трагедією - у віці 83 років пішла з життя її бабуся, від якої артистка успадкувала свій співочий талант.

Про горе в родині зірка розповіла у своєму блозі в Instagram.

відео дня

"Не стало моєї бабусі. Тієї, яка Геля. Але її голос вічно звучатиме в мені, а я нестиму його світом", - написала Зозуля.

Ймовірно, смерть близької людини стала для неї несподіванкою - співачка зазначала, що навіть у своєму елегантному віці бабуся Геля почувалася на 25 років.

Бабуся Гелі Зозулі завжди почувалася молодою / фото: скрін instagram.com, Геля Зозуля

Скорботна артистка опублікувала фото з бабусею і своє заплакане обличчя. Вона повідомила, що стримувала емоції під час похоронної процесії, проте вдома дала волю емоціям, щоб прожити своє горе, сповнитися світлою пам'яттю про близьку людину, і жити далі.

Геля Зозуля міцно трималася на похороні бабусі / фото: скрін instagram.com, Геля Зозуля

"Наші традиції похорону дуже болючі. Я не знаю, коли я відійду від усього цього. Я трималася весь процес, як могла, але, коли приїхала додому, мене накрило. А скоро концерти і потрібно працювати. Бабуся була сильною, тож і я теж буду старатися. Цей біль потрібно пережити, відпустити, і тоді залишиться лише світла пам'ять", - поділилася Геля Зозуля.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, Катерина Репяхова розповіла шанувальникам, що йде з Stories і пообіцяла пізніше пояснити свій вчинок. Блогер уже кілька днів не виходить на зв'язок, що схвилювало її підписників.

А також Мурат Налчаджиоглу засвітився на вечірці в Києві із загадковою брюнеткою. Судячи з усього, бізнесмен довго не нудьгував після розриву попередніх стосунків і знайшов нову супутницю.

Вас може зацікавити:

Хто така Геля Зозуля? Геля Зозуля - родом із Житомирської області. Ще в школі вона зацікавилася музикою. Опанувала фортепіано та бандуру. Чи не щовечора майбутня артистка писала вірші, до яких потім створювала музику.

Перша популярність прийшла до дівчини завдяки саркастичному хіту "КоляГаля", який вона виклала в TikTok. Геля бере участь у благодійних концертах і підтримує Збройні Сили України. Вона вважає, що її музика має розважати і відволікати в такий непростий час. Бути своєрідною терапією душі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред