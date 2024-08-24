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Джастін Бібер уперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

Олена Кюпелі
24 серпня 2024, 12:03
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Джастін Бібер і його дружина вперше стали батьками вперше;
Джастін Бібер скоро стане батьком
Джастін Бібер скоро стане татом / Колаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

Поп-співак Джастін Бібер і його дружина Гейлі Бібер вперше стали батьками, Про це вони оголосили в п'ятницю ввечері.

За даними Page Six, співак поділився хвилюючою новиною в Instagram, опублікувавши фотографію крихітної ніжки свого малюка, яку, як виявилося, тримала його дружина.

Пара оголосила про свою вагітність у травні, поділившись фотографіями з відновлення клятви на Гаваях.

відео дня

27-річна модель дебютувала з кругленьким животом у мереживній сукні Saint Laurent.

Вона доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами та вуаллю, а також новою діамантовою каблучкою за 1,5 мільйона доларів від свого чоловіка, володаря премії "Греммі".

Хто такий Джастін Бібер

Джастін Бібер - канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, всього у світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворий на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров'я загалом.

У нього також діагностовано синдром Рамсі Ханта 2 типу і що половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти і виступи через цей стан. Неясно, скільки часу знадобиться Біберу, щоб достатньо відновитися, щоб виступити.

Хоча пара не розголошувала стать своєї дитини, вони оголосили ім'я первістка: Джек Блюз.

Колишня балерина, зокрема, назвала свого малюка "квітучою вишнею", демонструючи свій нейл-арт у публікації в Instagram.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Джастін Бібер змушений був припинити свою концертну діяльність через серйозну недугу. 28-річний співак розповів про серйозну недугу, яка атакувала популярного виконавця. Зокрема, співак поділився своїм діагнозом зі своїми фанатами.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес відсвяткувала 29-річчя, і серед її привітавців був знаменитий журнал Vogue. У виданні привітали артистку не тільки теплими словами, а й розкішним кадром з фотосесії, яку вона готувала для видання навесні 2021 року, поки ще був локдаун.

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