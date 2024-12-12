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Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

Анна Підгорна
12 грудня 2024, 23:56
189
Бойфренд Селени підніс зірці розкішну обручку.
Селена Гомес, Бенні Бланко
Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/selenagomez

Коротко:

  • Бенні Бланко зробив Селені Гомес пропозицію
  • Пара разом півтора року, хоча знайома понад десять років

32-річна співачка й акторка Селена Гомес після півтора року стосунків із музикантом і музичним продюсером Бенні Бланко (Maroon 5 "Moves like Jagger", Кеша "Tik Tok", Кеті Перрі "I Kissed a Girl" тощо) отримала від коханого пропозицію руки і серця.

Заручини стали для Гомес абсолютним сюрпризом: Бланко влаштував для коханої пікнік з її улюбленим фастфудом, а потім підніс їй каблучку з великим діамантом ограновування "Маркіз" і розсипом каміння меншого розміру на обідку. Співачка не роздумуючи відповіла коханому: "Так".

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"Вічність починається зараз", - написала пізніше у своєму блозі в Instagram щаслива Селена. Вона поділилася знімками з обручкою і нареченим, який ніжно цілує її в скроню.

Бенні Бланко і Селена Гомес знайомі багато років: музичний продюсер з кінця двохтисячних співпрацював з ексбойфрендом співачки Джастіном Бібером, а 2015 року продюсував уже її трек "Same Old Love".

Селена Гомес виходить заміж
Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez
Селена Гомес виходить заміж
Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez
Селена Гомес виходить заміж
Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez

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Хто така Селена Гомес?

Селена Гомес - американська співачка, авторка пісень, акторка, продюсерка і підприємиця. Гомес було включено до безлічі престижних рейтингів і списків, таких, як Time 100 - щорічний список найвпливовіших людей у світі у 2020 році та до Forbes 30 Under 30 - щорічний список найуспішніших 30 найуспішніших людей у світі у віці до 30 років у 2016 і 2020 роках, а також Гомес названа "Жінкою Року" 2017 року за версією журналу Billboard. Гомес є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів, продавши понад 210 мільйонів синглів у всьому світі. З особистим капіталом у понад 800 мільйонів доларів США Гомес є четвертим найбагатшим артистом у світі, повідомляє Вікіпедія.

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