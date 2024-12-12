Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

Бойфренд Селени підніс зірці розкішну обручку.

https://glavred.net/stars/heyli-biber-mozhet-vydohnut-selena-gomes-vpervye-vyhodit-zamuzh-10622126.html Посилання скопійоване

Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/selenagomez

Коротко:

Бенні Бланко зробив Селені Гомес пропозицію

Пара разом півтора року, хоча знайома понад десять років

32-річна співачка й акторка Селена Гомес після півтора року стосунків із музикантом і музичним продюсером Бенні Бланко (Maroon 5 "Moves like Jagger", Кеша "Tik Tok", Кеті Перрі "I Kissed a Girl" тощо) отримала від коханого пропозицію руки і серця.

Заручини стали для Гомес абсолютним сюрпризом: Бланко влаштував для коханої пікнік з її улюбленим фастфудом, а потім підніс їй каблучку з великим діамантом ограновування "Маркіз" і розсипом каміння меншого розміру на обідку. Співачка не роздумуючи відповіла коханому: "Так".

відео дня

"Вічність починається зараз", - написала пізніше у своєму блозі в Instagram щаслива Селена. Вона поділилася знімками з обручкою і нареченим, який ніжно цілує її в скроню.

Бенні Бланко і Селена Гомес знайомі багато років: музичний продюсер з кінця двохтисячних співпрацював з ексбойфрендом співачки Джастіном Бібером, а 2015 року продюсував уже її трек "Same Old Love".

Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez

Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez

Селена Гомес новини - Селена Гомес і Бенні Бланко заручилися / instagram.com/selenagomez

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому перестали спілкуватися дві колишні дружини Бена Аффлека - акторка Дженніфер Гарнер і співачка Дженніфер Лопес, які зблизилися на тлі стосунків з актором.

Також відома австралійська топ-модель Ель Макферсон зізналася у важкій залежності - у своїх мемуарах вона розповіла, як "заливала" тривожність, страхи і комплекси алкоголем до відключки.

Читайте також:

Хто така Селена Гомес? Селена Гомес - американська співачка, авторка пісень, акторка, продюсерка і підприємиця. Гомес було включено до безлічі престижних рейтингів і списків, таких, як Time 100 - щорічний список найвпливовіших людей у світі у 2020 році та до Forbes 30 Under 30 - щорічний список найуспішніших 30 найуспішніших людей у світі у віці до 30 років у 2016 і 2020 роках, а також Гомес названа "Жінкою Року" 2017 року за версією журналу Billboard. Гомес є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів, продавши понад 210 мільйонів синглів у всьому світі. З особистим капіталом у понад 800 мільйонів доларів США Гомес є четвертим найбагатшим артистом у світі, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред