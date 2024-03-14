Шерон Стоун розповіла, як продюсер змушував її до інтиму з актором на зйомках

Таким чином Роберт Еванс сподівався врятувати заздалегіть провальний фільм.

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Шерон Стоун розкрила подробиці зйомок у фільмі "Щіпка" / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Після приголомшливого успіху фільму "Основний інстинкт" американська акторка Шерон Стоун стала секс-символом Голлівуду 90-их років. Тож не дивно, що і її наступна кіноробота також була в жанрі кримінального еротичного трилера - фільмі "Щіпка", де артистка зіграла ласий шматочок.

Її партнером був Вільям Болдвін - актор привабливий, але, на думку продюсера Роберта Еванса, не достатньо талановитий. На екрані Болдвін і Стоун мали грати зубодробильну пристрасть, але "хімія" між ними, як акторами, ніяк не виникала.

Тоді Еванс покликав Шерон до свого кабінету і заявив їй, що вона, як "справжня акторка", повинна вступити з Вільямом Болдвіном в інтимний зв'язок у реальному житті. На думку продюсера, це мало врятувати фільм.

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"Він сказав, що нам потрібно, щоб він став краще проявлятися у фільмі, адже саме в ньому полягала проблема. І якби я могла переспати з Болдвіном, тоді на екрані у нас була б хімія, і якби я просто зайнялася з ним сексом, це врятувало б фільм, і що справжня проблема з фільмом була в мені, тому що я була дуже стривоженою, і що я взагалі поводжуся не як справжня акторка, яка могла б просто переспати з ним і повернути все в потрібне русло", - розповіла Шерон Стоун у нещодавньому інтерв'ю журналісту Луї Теру, яке цитує Daily Mail.

При цьому акорк зазначила, що "Щіпка" провалилася через поганий акторський склад. Болдвін, на її думку, так і не зміг відіграти на всі сто, і секс тут не мав жодного значення.

"Мені не потрібно було спати з Майклом Дугласом (партнер Стоун по фільму "Основний інстинкт" - прим. редактора). Майкл робив свою роботу, і знав, як досягти поставлених цілей, вимовити цю фразу, відрепетирувати і зняти дубль", - каже акторка.

Хто така Шерон Стоун? Шерон Стоун - американська акторка, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

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