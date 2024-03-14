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Шерон Стоун розповіла, як продюсер змушував її до інтиму з актором на зйомках

Анна Підгорна
14 березня 2024, 01:30
Таким чином Роберт Еванс сподівався врятувати заздалегіть провальний фільм.
Шерон Стоун
Шерон Стоун розкрила подробиці зйомок у фільмі "Щіпка" / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Після приголомшливого успіху фільму "Основний інстинкт" американська акторка Шерон Стоун стала секс-символом Голлівуду 90-их років. Тож не дивно, що і її наступна кіноробота також була в жанрі кримінального еротичного трилера - фільмі "Щіпка", де артистка зіграла ласий шматочок.

Її партнером був Вільям Болдвін - актор привабливий, але, на думку продюсера Роберта Еванса, не достатньо талановитий. На екрані Болдвін і Стоун мали грати зубодробильну пристрасть, але "хімія" між ними, як акторами, ніяк не виникала.

Тоді Еванс покликав Шерон до свого кабінету і заявив їй, що вона, як "справжня акторка", повинна вступити з Вільямом Болдвіном в інтимний зв'язок у реальному житті. На думку продюсера, це мало врятувати фільм.

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"Він сказав, що нам потрібно, щоб він став краще проявлятися у фільмі, адже саме в ньому полягала проблема. І якби я могла переспати з Болдвіном, тоді на екрані у нас була б хімія, і якби я просто зайнялася з ним сексом, це врятувало б фільм, і що справжня проблема з фільмом була в мені, тому що я була дуже стривоженою, і що я взагалі поводжуся не як справжня акторка, яка могла б просто переспати з ним і повернути все в потрібне русло", - розповіла Шерон Стоун у нещодавньому інтерв'ю журналісту Луї Теру, яке цитує Daily Mail.

При цьому акорк зазначила, що "Щіпка" провалилася через поганий акторський склад. Болдвін, на її думку, так і не зміг відіграти на всі сто, і секс тут не мав жодного значення.

"Мені не потрібно було спати з Майклом Дугласом (партнер Стоун по фільму "Основний інстинкт" - прим. редактора). Майкл робив свою роботу, і знав, як досягти поставлених цілей, вимовити цю фразу, відрепетирувати і зняти дубль", - каже акторка.

Хто така Шерон Стоун?

Шерон Стоун - американська акторка, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

Раніше стало відомо, що вакантну роль Джеймса Бонда, агента 007, може зайняти тепер уже оскароносний Кілліан Мерфі. Творці "бондіани" пильно стежать за його творчістю після оглушливого успіху "Оппенгеймера".

Також представники голлівудської зірки Наталі Портман підтвердили, що вона офіційно розлучилася з чоловіком-хореографом Бенжаменом Мільп'є, після 11 років шлюбу. Причиною розставання стала систематична невірність чоловіка.

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