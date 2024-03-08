Кілліана Мерфі хочуть узяти новим Джеймсом Бондом - The Sun

Відомий і популярний актор Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер") може зіграти Джеймса Бонда в новому фільмі про пригоди суперагента.

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Кілліан Мерфі розглядається як заміна Деніелу Крейгу - The Sun / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Уже кілька років як британський актор Деніел Крейг після 15 років і п'яти фільмів перестав грати роль суперагента Джеймса Бонда. Але його місце досі вакантне. До переліку тих, хто потенційно може стати новим агентом 007 приєднався ще один кандидат - 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, пише британський таблоїд The Sun.

За даними журналістів, після успіху фільму "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана (там Мерфі зіграв головну роль) продюсери "бондіани" (сімейство Брокколі-Вілсон) звернули пильну увагу на Кілліана.

"Зараз Кілліан - улюбленець Голлівуду, і це буде найкраща роль. Це спосіб підняти франшизу про Бонда на новий рівень за допомогою актора, який перебуває на самому верху своєї кар'єри" - пишуть журналісти.

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Щоправда, у продюсерки Барбари Брокколі, яка й ухвалюватиме фінальне рішення, є час на роздуми, оскільки робота над 26-м фільмом про пригоди Бонда розпочнеться не раніше, ніж наприкінці 2025 року.

Актор Клей Банкер, який грав із Мерфі в "Оппенгеймері", вважає, що його колега готовий до такого виклику.

"Він чудово впорається. Це кумедно, тому що Кілліан - найдобріша людина, але у нього є темний бік, і у Бонда є темний бік. Ми забуваємо, що іноді Бонд схожий на персонажа, створеного Яном Флемінгом, - досить похмурий персонаж. Він просто опинився на стороні, яку ми називаємо хорошою. У Кілліана є така здатність, щоб скористатися цим", - вважає він.

Нагадаємо, раніше відома українська та французька акторка й модель Ольга Куриленко, відома завдяки ролі супутниці Джеймса Бонда у фільмі Квант милосердя, вперше звернулася до співвітчизників українською мовою під час повномасштабної війни.

Також стало відомо, яку репліку під час зйомок відмовилася вимовляти Дженна Ортега - акторка, яка зіграла головну роль у гучному серіалі Венздей.

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