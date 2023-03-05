Мережа в сказі: Українська блогерка-ескортниця отримала нагороду від ГУР

Дівчина тут же поспішила виправдатися за своє минуле і висловлювання з приводу Криму.

Ксюша Манекен / Instagram

Днями радник керівника ОП Михайло Подоляк влаштував зустріч з різними українськими блогерами з приводу їх інформаційної діяльності в мережі під час війни.

Як повідомив Таблоїд, після заходу київська блогерка Ксюша Манекен вирішила похвалитися в мережі своєю нагородою від ГУР, яку отримала ще минулого року. І цей факт викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Фоловери обурилися минулим володарки нагороди, адже вона працювала в ескорті. Крім того, в мережі пригадали її слова щодо Криму в 2015 році. Тоді вона заявила, що "неважливо чий Крим, аби всі були здорові".

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Нагорода Ксюші Манекен / Instagram

"Ксюша вирішила, що саме після зустрічі в ОП слід похвалитися нагородою від ГУР. Подоляк нікого з блогерів не нагороджував, хоча в мережі вирішили інакше", - пише Таблоїд.

Крім того, нагородою блогерки обурилася дружина командира АЗОВА Дениса Прокопенко Катерина. "Я вже не знаю, як можна адекватно аналізувати те, що відбувається в цьому світі", - написала вона.

Нагорода Манекен / Скріншот

Сама ж блогер також відповіла своїм хейтерам.

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку хочу передати вам... такі офіційні зустрічі набагато більше значення мають, ніж публічне знецінення в контексті" хто ти? блогер? та хто ти взагалі такий?". Важливіше не скільки людей Вас підтримує, а хто саме... просто робіть свою справу", – написала вона.

Ксюша Манекен / Instagram

Вона також поспішила виправдатися за свої слова з приводу Криму. "Скріни 2015-16 років про Крим... У той час я, як і багато інших, не розуміла, що відбувається. Вважала, що головне, щоб всі були живі і здорові. З тих пір багато чого змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті. тим, що кидають в мене каміння, ніби самі без гріха. Ну зате про війну і проблеми всі забули на час", – прокоментувала вона.

Пізніше Михайло Подоляк щоб уникнути непорозумінь записав звернення про зустріч з блогерами. Чиновник підкреслив, що не має відношення до відзнаки ГУР і не вручав нічого нікому.

Нагадаємо, раніше російський актор Дмитро Назаров, який був звільнений за відверту критику кривавої путінської влади з МХТ ім. Чехова і продовжує писати антивоєнні вірші та іронічні пісні про бруд і дурість, яку пропагують в РФ, несподівано висловився з приводу донатів на ЗСУ.

Про це він повідомив в одному зі своїх інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Так, за словами Назарова, йому часто пишуть в Instagram з приводу донатів на українську армію. На що актор відповів, що він на це піти не може.

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