Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

Журналісти дізналися точні координати бази ворога по відео російського блогера.
ЗСУ завдали удару по позиції ворога за "наводкою" російського блогера Павла Кукушкіна. Він злив відео з тимчасово окупованого Донецька з розташуванням загарбників.
Як розповіли журналісти проекту "Bihus.Info", вони кілька місяців тому знайшли базу бригади "П'ятнашка" і передали відомості Збройним силам України.
12 липня в "ДНР" проходили похорони трьох осіб, на яких промови виголошував ватажок терористів" ДНР " Денис Пушилін і заступник глави Адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко, повідомили журналісти.
Саме завдяки сторінкам ліквідованих окупантів з "П'ятнашки", а також відео Кукушкіна, який був частим гостем терористів, журналісти дізналися точні координати бази ворога.
В результаті українські захисники завдали вогневого удару і знищили постійний пункт дислокації, а також боєприпасів.
Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.
Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.
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