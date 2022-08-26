Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

База "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл / скріншот

ЗСУ завдали удару по позиції ворога за "наводкою" російського блогера Павла Кукушкіна. Він злив відео з тимчасово окупованого Донецька з розташуванням загарбників.

Як розповіли журналісти проекту "Bihus.Info", вони кілька місяців тому знайшли базу бригади "П'ятнашка" і передали відомості Збройним силам України.

12 липня в "ДНР" проходили похорони трьох осіб, на яких промови виголошував ватажок терористів" ДНР " Денис Пушилін і заступник глави Адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко, повідомили журналісти.

Видео дня

Саме завдяки сторінкам ліквідованих окупантів з "П'ятнашки", а також відео Кукушкіна, який був частим гостем терористів, журналісти дізналися точні координати бази ворога.

В результаті українські захисники завдали вогневого удару і знищили постійний пункт дислокації, а також боєприпасів.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.

Читайте також: