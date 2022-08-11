Блогерка з Дніпра обізвала україномовних і назвала їх винними у війні

У Дніпрі розгорівся скандал через російськомовну блогерку, яка звинуватися україномовних у війні/ скрін

У мережі розгорівся скандал через російськомовну блогерку з Дніпра. Єлизавета Кошляк заявила, нібито це україномовні громадяни нашої країни винні у тому, що почалася війна, адже вони, мовляв, "утискають російськомовних".

Відео з такими звинуваченнями дівчина опублікувала у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ролик швидко поширився мережею, коли його з негативними коментарями опублікував у себе популярний ресурс в Instagram.

Дівчина грубо звернулася до співвітчизників, одразу заявивши, що у Дніпрі всі розмовляють або російською, або суржиком. Вона сказала, що її чоловік розмовляє суржиком тільки тому, що він виріс у селі й все життя говорив українською.

При цьому дівчина заявила, що знає українську мову, адже вчила її у школі, але переходити на неї не збирається.

Блогерка звинуватила україномовних громадян, що нібито це через них почалася війна, адже вони нібито "утискають російськомовних". Таким чином вона лише повторила відомий кремлівський наратив.

"Є погані люди [неценз.], які мені розповідають: "Через таких як ти, ми страждаємо". Ні, через таких як ви ми страждаємо. Через таких людей, які створюють ще більше проблем. Чому у нас війна? Тому що тут утискають російськомовних!" – видала Єлизавета.

До речі, сторінка дівчини зараз заблокована або видалена.

Нагадаємо, 71-річна росіянка у Москві "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".

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