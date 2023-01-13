Відомий актор поплатився за засудження війни Росії проти України

Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву з МХТ ім. Чехова. Також в РФ почалося цькування артиста.

Дмитро Назаров / скріншот YouTube

Актор Дмитро Назаров з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагається донести росіянам правду, але починає розплачуватися за свою позицію.

Днями Дмитро Назаров дав інтерв'ю, в якому обсипав компліментами ще одного супротивника війни - актора. Анатолія Білого. Крім того, що Назаров засуджує дії Росії, він також закликає людей не вірити в кремлівську пропаганду. Актор у своїх віршах і піснях відверто критикує кривавий режим Путіна і підтримує Україну.

Його концерти почали скасовувати в Росії. Виставу в Нижньому Тагілі, в якій мав зіграти Назаров, зняли без жодного попередження. За даними пропагандистів, місцеві жителі не захотіли бачити артиста на сцені.

Також відомо, що Костянтин Хабенський звільнив Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву з МХТ ім. Чехова. Причиною розірвання контракту стали гучні "антиросійські настрої" акторів. Назаров покинув культурний заклад, якому віддав 20 років.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, який ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну, заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

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