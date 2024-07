Селін Діон вийде заспівати одну пісню за нечуваний гонорар

Канадська співачка виступить на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.

Селін Діон вийде на сцену / Колаж Главред, фото Instagram/celinedion

Повідомляється, що канадська співачка Селін Діон отримає 2 мільйони доларів за виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі в п'ятницю.

За даними Page Six, 56-річна співачка - володарка Греммі може заробити велику зарплату лише за одну пісню. Діон помітили, коли вона реєструвалася в готелі Royal Monceau в Парижі в понеділок, і джерело підтвердило Page Six, що вона, як очікується, виступить.

Вихід Діон на сцену пізніше цього тижня стане її першим публічним виступом за багато років. У 2021 році співачка My Heart Will Go On перервала кар'єру через м'язові спазми.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Потім у грудні 2022 року вона повідомила, що в неї діагностовано синдром ригідної людини, рідкісний неврологічний розлад, що спричиняє хворобливу і прогресуючу м'язову ригідність і скутість.

У своєму нещодавньому документальному фільмі "Я є: Селін Діон" співачка "Сила любові" докладно розповіла про свою таємну боротьбу за здоров'я, зокрема показала кадри, на яких у неї протягом кількох хвилин стався напад.

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдрому ригідності, або "синдрому скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

