УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Селін Діон вийде заспівати одну пісню за нечуваний гонорар

Олена Кюпелі
24 липня 2024, 12:43
125
Канадська співачка виступить на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.
Селін Діон вийшла на сцену в пальто
Селін Діон вийде на сцену / Колаж Главред, фото Instagram/celinedion

Повідомляється, що канадська співачка Селін Діон отримає 2 мільйони доларів за виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі в п'ятницю.

За даними Page Six, 56-річна співачка - володарка Греммі може заробити велику зарплату лише за одну пісню. Діон помітили, коли вона реєструвалася в готелі Royal Monceau в Парижі в понеділок, і джерело підтвердило Page Six, що вона, як очікується, виступить.

відео дня

Вихід Діон на сцену пізніше цього тижня стане її першим публічним виступом за багато років. У 2021 році співачка My Heart Will Go On перервала кар'єру через м'язові спазми.

Хто така Селін Діон

Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Потім у грудні 2022 року вона повідомила, що в неї діагностовано синдром ригідної людини, рідкісний неврологічний розлад, що спричиняє хворобливу і прогресуючу м'язову ригідність і скутість.

У своєму нещодавньому документальному фільмі "Я є: Селін Діон" співачка "Сила любові" докладно розповіла про свою таємну боротьбу за здоров'я, зокрема показала кадри, на яких у неї протягом кількох хвилин стався напад.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдрому ригідності, або "синдрому скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Селін Діон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

13:08 Синоптик
У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

12:37 Україна
Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

11:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту 4041

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС 3393

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося 2545

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність 2536

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

Останні новини

14:48

Місячний календар на серпень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

14:34

"Це обов'язкова умова": Трамп зробив гучну заяву про дебати з Гарріс

14:05

"Важко, немає сили": Саліванчук показала посинілу руку після сильної травми

13:35

Як прибрати жирні плями з одягу: лайфхак з TikTok збереже ваші нерви

13:25

Скільки заробляє принц Вільям: розкрито величезну цифру

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
13:21

Іменини в серпні: хто відзначає День ангела за новим календарем

13:12

Христина Соловій уперше відверто зізналася, чи був у неї роман із Вакарчуком

13:08

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

12:43

Селін Діон вийде заспівати одну пісню за нечуваний гонорар

Реклама
12:37

У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

12:21

Гороскоп Таро на серпень 2024: Козерогам - тріумф, Водоліям - заздрість, Рибам - успіхВідео

12:16

Відключень світла буде менше: до енергосистеми підключено один з атомних блоків

12:00

Що означає "людина вершкового зросту": лише одиниці знають правильну відповідь

11:46

Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

11:37

"А їй точно 70?": Алла Кудлай шокувала екстремальним луком із блакитним волоссямВідео

11:02

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

10:47

В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

10:46

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

10:23

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:20

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

Реклама
10:18

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

09:54

У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталіФото

09:50

Популярний український музикант уперше розповів, чим займається на службі в ЗСУ

09:26

Брови вищипали: зрадниця Лорак показала доньку, яка ошелешила всіх своєю зовнішністю

09:23

Вночі РФ атакувала Ізмаїл: є "прильоти" в порт і багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

09:09

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

09:00

Путін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 році

08:46

Місячний посівний календар на серпень: що посадити в останній місяць літа

08:33

Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

08:10

Не варто недооцінювати ворога: що відбувається на фронтіПогляд

07:35

ЗСУ можуть потрапити в оточення: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Донбасі

06:38

У Харкові пролунали вибухи: РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблийФото

06:10

Дві головні пробеми для Трампа у заміні Байдена на ГаррісПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день

05:30

Як правильно поливати рослини: головне правило, яке збереже урожай

04:45

"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війниВідео

03:30

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

02:30

Співак-жиголо Прохор Шаляпін публічно образив Лайму Вайкуле

02:11

Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

02:00

"Через святковий спосіб життя": відомий продюсер висловився про повернення втікача Винника в Україну

Реклама
01:30

Чому Гарріс замінить Байдена на виборах: з'явилася несподівана версія

00:53

Старий путініст Петросян хвацько пройшовся по своїй колишній дружині

00:15

Вінницька назвала росіян, які проявили людяність під час війни

00:14

Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця

23 липня, вівторок
23:55

У чому різниця між родзинками та сушеним виноградом: відповідь вас здивуєВідео

23:26

Потрібна рідкісна навичка: Кейт і Вільям відкрили цікаву вакансію

23:04

Вибори в США: Гарріс раптово вирвалась у президентській гонці

23:01

Репяхова зізналася, чому Павлік не підтримує її ідею про другу дитину

22:37

Світла буде більше: в Україні зменшили обсяги відключень електроенергії до кінця доби

22:27

Хто більше вигідний Росії - Гарріс чи Трамп: експерт дав однозначну відповідь

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти