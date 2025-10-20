"Собі не належиш": Сергій Жадан розповів про службу в ЗСУ

Сергій Жадан зізнався, що після мобілізації його життя кардинально змінилося.

https://glavred.net/stars/sebe-ne-prinadlezhish-sergey-zhadan-rasskazal-o-sluzhbe-v-vsu-10707863.html Посилання скопійоване

Сергій Жадан розповів про службу в ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Коротко:

Письменник служить у підрозділі "Хартія"

Війна - величезні витрати

Український письменник і рок-музикант Сергій Жадан, який у червні 2024 року приєднався до лав Збройних сил України, поділився своїм досвідом служби.

В інтерв'ю Vogue 51-річний артист зізнався, що після мобілізації його життя кардинально змінилося.

відео дня

"Ти більше собі не належиш. Плани можуть змінитися в будь-який момент" - зазначив Жадан.

Письменник служить у підрозділі "Хартія", який діє на Харківському напрямку. За словами Сергія, його завдання не пов'язані безпосередньо з бойовими діями.

"Я не піхотинець і не штурмовик. Я просто роблю так, щоб про "Хартію" дізналося якомога більше людей і щоб підрозділ мав усе необхідне. Ця війна - зовсім інший рівень витрат. Ну добре, можна зібрати гроші й купити п'ять дронів або три машини; машини спалять, а дронів через день не буде. Війна - величезні витрати, які потрібно планувати на роки вперед", - розповів Жадан.

Сергій Жадан - останні новини

Як писав Главред, раніше в житті письменника сталося горе - померла перша дружина Сергія Жадана - відомий режисер Світлана Олешко. Зазначається, що Олешко померла внаслідок тривалої хвороби.

Крім цього, Жадану вже допекли чутки про його любовні історії, тож він різко відповів на запитання про роман із Соловій.

Сергій Жадан відреагував на щемливі зізнання співачки Христини Соловій. Вона розповіла, що в них був роман і що вона його кинула.

Більше цікавих новин про шоу-бізнес:

Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана здобули численні національні та міжнародні нагороди, їх було перекладено більш ніж двадцятьма мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред