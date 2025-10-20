"Більше не пара": Даша Трегубова заявила про зміни в особистому житті

Актриса Даша Трегубова розповіла про розставання.

https://glavred.net/stars/bolshe-ne-para-dasha-tregubova-zayavila-o-peremenah-v-lichnoy-zhizni-10707854.html Посилання скопійоване

Даша Трегубова розлучилася з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

Ви дізнаєтеся:

Даша Трегубова заявила про розставання

Що сталося з її стосунками

Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова заявила, що вона розлучилася зі своїм бойфрендом. Про зміни в особистому житті вона розповіла програмі "Ближче до зірок".

Зірка серіалів "Реванш" і "Коп з минулого" була у стосунках зі своїм хлопцем понад рік. Даша розповіла, що вони вирішили переформатувати їхні стосунки, адже знайшлися речі, які не влаштовували їх. Розрив пари стався без драми.

відео дня

Даша Трегубова - особисте життя / фото: instagram.com, Даша Трегубова

"Місяць тому ми розлучилися з хлопцем, з яким зустрічалися понад рік. Це не драматично, якби все було добре. Якщо щось не підходить, треба робити так, щоб усе якось переформатувалося. Ми в хороших стосунках залишилися, просто ми більше не пара", - поділилася Трегубова.

Даша Трегубова - особисте життя

Телеведуча раніше була одружена з бізнесменом Дмитром, проте їхній шлюб розпався 2011 року. За словами Даші Трегубової, криза в пари почалася після народження доньки Поліни, якій зараз уже 13 років. Акторка зізнавалася, що причиною розставання стали різні погляди на життя і сімейні ролі: Дмитро хотів, щоб вона була домогосподаркою, тоді як Даша прагнула професійного розвитку.

Даша Трегубова - розлучення / фото: instagram.com, Даша Трегубова

Пізніше Даша відверто розповіла, що після розлучення майже не залишалася сама, проте тепер хоче зосередитися на кар'єрі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Ауріка Ротару розповіла, чи спілкується вона з рідною сестрою - співачкою Софією Ротару. Раніше ніхто не вірив родичці легендарної співачки, що вона живе в Україні, але після свіжих фото Ротару з Києва всі переконалися в правдивості слів.

Також український громадський діяч Сергій Притула опублікував у соціальних мережах рідкісний сімейний контент. Він зібрав трьох дітей разом із дружиною Катериною на захопливу прогулянку. Притула з родиною відвідав виставку Ukraine WOW.

Вас може зацікавити:

Про персону: Даша Трегубова Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценаристка, продюсерка і режисерка, повідомляє Вікіпедія. Була ведучою програми "Ранок з Інтером" на телеканалі "Інтер". Брала участь у Конкурсі "Пані Україна-2006", завоювала титул 1-а Віце-Пані України. Працювала креативним продюсером і головним редактором кінопідрозділу "Сістерз продакшн". Постійна експертка проекту "Все буде добре", співведуча "Битви екстрасенсів" та інших на каналі СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред