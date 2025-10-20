"Більше не пара": Даша Трегубова заявила про зміни в особистому житті

Ви дізнаєтеся:
Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова заявила, що вона розлучилася зі своїм бойфрендом. Про зміни в особистому житті вона розповіла програмі "Ближче до зірок".
Зірка серіалів "Реванш" і "Коп з минулого" була у стосунках зі своїм хлопцем понад рік. Даша розповіла, що вони вирішили переформатувати їхні стосунки, адже знайшлися речі, які не влаштовували їх. Розрив пари стався без драми.
"Місяць тому ми розлучилися з хлопцем, з яким зустрічалися понад рік. Це не драматично, якби все було добре. Якщо щось не підходить, треба робити так, щоб усе якось переформатувалося. Ми в хороших стосунках залишилися, просто ми більше не пара", - поділилася Трегубова.
Даша Трегубова - особисте життя
Телеведуча раніше була одружена з бізнесменом Дмитром, проте їхній шлюб розпався 2011 року. За словами Даші Трегубової, криза в пари почалася після народження доньки Поліни, якій зараз уже 13 років. Акторка зізнавалася, що причиною розставання стали різні погляди на життя і сімейні ролі: Дмитро хотів, щоб вона була домогосподаркою, тоді як Даша прагнула професійного розвитку.
Пізніше Даша відверто розповіла, що після розлучення майже не залишалася сама, проте тепер хоче зосередитися на кар'єрі.
Про персону: Даша Трегубова
Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценаристка, продюсерка і режисерка, повідомляє Вікіпедія.
Була ведучою програми "Ранок з Інтером" на телеканалі "Інтер".
Брала участь у Конкурсі "Пані Україна-2006", завоювала титул 1-а Віце-Пані України.
Працювала креативним продюсером і головним редактором кінопідрозділу "Сістерз продакшн". Постійна експертка проекту "Все буде добре", співведуча "Битви екстрасенсів" та інших на каналі СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.
