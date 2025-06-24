Окупанти завели на Сергія Жадана кримінальну справу - деталі

Діяльність Жадана у військах, благодійності та культурі муляє очі ворогам України.

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Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

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Сергій Жадан - письменник, музикант, військовослужбовець і волонтер

За його роботу проти нього порушили кримінальну справу

Український письменник і музикант Сергій Жадан з червня 2024 року перебуває в 13-ій бригаді оперативного призначення НГУ Хартія - там він проходить службу в батальйоні сил підтримки. Крім того літератор продовжує благодійну роботу на потреби ЗСУ, яку розпочав ще до військової служби.

За свої заслуги перед Україною в період повномасштабної війни Жадан отримав незвичне "визнання" - у пабліках країни-окупанта почали з'являтися новини про те, що там проти нього завели кримінальну справу. Сергія Жадана звинувачують в "ідеологічному натхненні".

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На подібні "звинувачення" Сергій Жадан відреагував із гумором: скріншот із новиною про кримінальну справу він опублікував у своєму блозі у Facebook із підписом: "Люблю свою роботу".

Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / facebook.com/serhiy.zhadan

Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / facebook.com/serhiy.zhadan

У коментарях до допису Жадана шанувальники і соратники вітають його з виходом на новий рівень визнання, і дякують за його внесок в "ідейне натхнення".

Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / facebook.com/serhiy.zhadan

Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / facebook.com/serhiy.zhadan

Сергій Жадан кримінальна справа - реакція письменника та Мережі / facebook.com/serhiy.zhadan

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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