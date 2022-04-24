"Найжахливіша Великодня ніч у житті": Катя Осадча пом'янула одеситку та її новонароджену доньку

Катя Осадча звернулася до чоловіка Валерії Глодан зі словами співчуття / instagram.com/kosadcha

23 квітня напередодні світлого свята Воскресіння Господнього рашистська ракета (на якій, за словами очевидців, був напис "Христос Воскрес!") потрапила в житловий будинок в Одесі.

Від цього удару померло ціле сімейство, три покоління жінок - бабуся, мама - Валерія Глодан, та її тримісячна дівчинка.

Українська телеведуча і модель Катя Осадча глибоко вражена тим, що таке зло реальне, особливо напередодні Святого Великодня. На своїй сторінці в Instagram вона висловила співчуття Юрію Глодану, який в одну мить залишився вдівцем і залишився без новонародженої доньки.

Крім розгубленості і скорботи Осадча відчула гнів: на рашистів, на карму, на світову справедливість.

"Цей світ не може бути таким!!! В момент, коли зійшов вогонь у Єрусалимі, в Одесі загинула тримісячна дівчинка. На фото мама в очікуванні своєї маленької, яка народилася 4 січня, щоб вже 23 квітня загинути разом з красунею мамою і бабусею. Немає, як це описати, я пишу і не вірю, що це відбувається. Це невимовний жах… так не може бути. Ми віримо в кармічний маятник, але чому він досі не працює. Ми віримо в світову справедливість, але вона також мовчить. Скільки малюків має загинути, щоб диявол нажерся? Це найжахливіша Великодня ніч в нашому житті. Дівчата, небо вам хмарками! Татові сил пережити жахливу втрату",- пише ведуча.

/ instagram.com/kosadcha

У коментарях почуття Каті Осадчої розділили її шанувальники та прості українці, яких ця трагедія вразила до глибини душі:

"Ну чого, чого якийсь дід в кремлі взявши на собі право відбирати життя, тім паче у маленьких янголяток. Який же це біль, Боже, допоможи Україні, збережи, врятуй від напасті. Скільки ще дітей має померти, так і не відчувши радості життя?"

"Красива, молода, щаслива родина була... до приходу цих тварюк. Вічна пам'ять".

"Не пробачимо, жодному!!! Наші діти та люди не повинні страждажти, наші діти не повинні вмирати!!!!"

"Скiльки ще, буде лунати питания, ЗА ЩО??? ЧОМУ???"

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

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